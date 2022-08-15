4 con giáp VẬN ĐỎ TƯƠI THẮM trong tuần mới này (15-21/8), ngửa mặt hứng mưa tiền, tài lộc bùng nổ, phúc khí tràn trề, tình duyên thắm nồng

Tuổi Tỵ chính là con giáp phát tài tuần này (15/8/2022 - 21/8/2022) do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của Cát Tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến vào khoảng thời gian giữa tuần.

Người tuổi Tỵ sống rất có tham vọng, con giáp này luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Đường tình cảm khá vượng nhờ Bách Việt, đặc biệt là những bạn còn đơn côi lẻ bóng. Trải nghiệm càng nhiều, bạn sẽ càng tin vào câu nói : "Sống vô tình một chút cũng chẳng sao". Bản mệnh cứ sống cho bản thân và những người thương mình thì may mắn sẽ đến.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới (15/8/2022 - 21/8/2022) này, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Dần thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Công việc của tuổi Dần khá may mắn trong tuần này nhờ Thiên Đức trợ vận, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang có một dự án tâm huyết thì nhất định sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, thăng tiến trong công việc.

Tài lộc vượng phát, công danh may mắn hơn người. Bạn rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ người khác nên được lộc trời ban. Tuần này tốt cho xin việc, cầu công danh, buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, tiền đổ về túi khá nhanh.

Tình cảm khá vượng, tuổi này ăn nói có duyên, khóe miệng nên hay được người khác khen ngợi âm thầm. Nữ tuổi Dần mà chưa lập gia đình thì hay được người khác để ý nhưng bạn không hề hay biết.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của tuổi Mão trong tuần này (15/8/2022 - 21/8/2022) vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thì Mão còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường. Người làm kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

Trong tuần mới này, Mão sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Mèo như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Mão lên như diều gặp gió.

Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Mão cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Mèo có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Những người tuổi Mão còn độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim họ rung động. Còn những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi bên ngày càng trở nên gắn bó, bền chặt.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới này (15/8/2022 - 21/8/2022), người tuổi Thìn sẽ đón nhận khá nhiều cơ hội làm ăn tốt. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ và từng bước tiến gần đến thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt, những chuyện không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Thìn. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân và chỉ cần một chút kỹ năng là tuổi Thìn có thể dành chiến thắng cho mình, đem về nhiều phần thưởng lớn.

Nếu như chăm chỉ hơn nữa thì người tuổi Thìn sẽ đạt được kết quả cao nhất mà mình mong muốn. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi mà nếu như Thìn biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập chóng mặt.

Người còn độc thân có thể gặp người tâm đầu ý hợp, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người đã có gia đình hôn nhân ngày càng hạnh phúc, vợ chồng hoa thuận, con cái hiếu thảo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm