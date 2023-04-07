4 con giáp 'lộc rơi' trúng đầu trong 20 ngày tới, tài vận nâng cao, tiền nặng trĩu túi, 'cá chép hóa rồng' sớm muộn gì cũng thành tỷ phú, cuộc đời lên hương trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 12:07

Theo tử vi 12 con giáp, trong 20 ngày tới những con giáp này thịnh vượng không ai bằng, đếm tiền mỏi tay, vận may tăng lên vùn vụt.

Tuổi Dần

4 con giáp 'lộc rơi' trúng đầu trong 20 ngày tới, tài vận nâng cao, tiền nặng trĩu túi, 'cá chép hóa rồng' sớm muộn gì cũng thành tỷ phú, cuộc đời lên hương trong nháy mắt - Ảnh 1
“Tài đến” nên rất có lợi cho việc hợp tác kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Do người tuổi Dần là Dần mộc, cùng với thái tuế Sửu thổ và tài tinh “Chính tài” tạo thành cục diện “Tài đến” nên rất có lợi cho việc hợp tác kinh doanh, có lợi cho việc nâng cao doanh thu, nhưng bên cạnh đó con giáp này cũng chịu nhiều áp lực công việc do sự giám sát của cấp trên và việc thăng chức cũng không thuận lợi.

Tuổi Ngọ

4 con giáp 'lộc rơi' trúng đầu trong 20 ngày tới, tài vận nâng cao, tiền nặng trĩu túi, 'cá chép hóa rồng' sớm muộn gì cũng thành tỷ phú, cuộc đời lên hương trong nháy mắt - Ảnh 2
Ngọ vận may tổng thể sẽ tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

 

Trong tháng này, người tuổi Ngọ dồn hết tâm sức vào công việc nên sự nghiệp có bước nhảy vọt, đồng thời kéo theo thu nhập tăng phi mã. Con giáp này cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh lỡ lời mà thị phi kéo đến.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi đủ đường. Nguồn năng lực dồi dào giúp cho người tuổi này tự tin, can đảm để đối đầu với mọi thử thách trước mắt. Những vấn đề khó khăn hiện tại chỉ khơi gợi tinh thần chiến đấu và chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp ở bản mệnh.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này có thể nhân cơ hội này để bắt tay vào đầu tư trong các lĩnh vực mà mình am tường. Việc này sẽ giúp bạn có được nguồn thu nhập đáng kể trong thời gian sắp tới.

4 con giáp 'lộc rơi' trúng đầu trong 20 ngày tới, tài vận nâng cao, tiền nặng trĩu túi, 'cá chép hóa rồng' sớm muộn gì cũng thành tỷ phú, cuộc đời lên hương trong nháy mắt - Ảnh 3
Sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi đủ đường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hiền lành, ít nói và khá hướng nội. Bạn mang tính cách giả dị, dễ gần, thích làm điều thiện. Tuy nhiên, bạn cũng là con giáp có nhiều tham vọng trong công việc. Người tuổi này phù hợp với các công việc liên quan đến nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh. 

4 con giáp 'lộc rơi' trúng đầu trong 20 ngày tới, tài vận nâng cao, tiền nặng trĩu túi, 'cá chép hóa rồng' sớm muộn gì cũng thành tỷ phú, cuộc đời lên hương trong nháy mắt - Ảnh 4
Tổng thể tài vận của người cầm tinh con Gà trong năm 2021 rất tốt, đặc biệt là đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

 

Năm nay, bạn có nhiều cơ may đầu tư tài chính. Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội chuyển đổi công việc hoặc tiếp nhận một công việc tay trái. Ngoài ra, bạn còn được cấp trên nâng đỡ, tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Người tuổi Dậu đừng hài lòng với thành công của bản thân. Bạn cần tích cực học tập, trau dồi khả năng để tiến xa hơn trong công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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