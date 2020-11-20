4 con giáp cầu tài đắc tài, cầu duyên hữu duyên, được ơn trên ‘để mắt’ trong cuối tháng 10 Âm lịch

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất chân thực, trung thành nên được cấp trên, đồng nghiệp yêu mến. Người làm công ăn lương được trọng dụng, ưu ái hết mình. Nhờ vậy mà bạn đạt được nhiều thành tựu, có thể giữ chức vụ lớn giúp thay đổi vận trình của mình.

Người kinh doanh buôn bán có nhiều tin vui về đường tiền bạc, hợp đồng béo bở đổ về liên tục giúp bạn ghi được ấn tượng trong mắt cấp trên. Tuy nhiên hãy chú ý lời ăn tiếng nói trong thời điểm này để được nhiều người yêu mến hơn.

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp may mắn, gánh tiền tỷ trong thời điểm này. Bạn là con giáp nói ít làm nhiều, tiền đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài. Trong công việc, bạn luôn nhiệt tình, cởi mở với mọi người nên được nhiều người yêu mến. Khi khó khăn, bạn được nhiều người đứng ra giúp đỡ, có bế tắc mấy cũng có đường thoát, không sợ ai hãm hại. Bạn nên yên tâm vì được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc chạm đỉnh.

Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Công danh sự nghiệp của bạn trong cuối tháng 10 Âm lịch sẽ có nhiều bước tiến triển mới. Bạn đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn cũng sẽ thu về nguồn lợi cực khủng.

Tuổi Mùi

Công việc của Mùi khá ổn định, tiền bạc cũng ở mức đủ tiêu xài, không thất thoát nhiều. Thời điểm trước có nhiều khó khăn nhưng lại không làm khó được bạn. Người làm công ăn lương sẽ tha hồ tận hưởng cảm giác lương thưởng tăng lên ầm ầm.

Mùi tài khoản tăng chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Số tài khoản của bạn tăng lên cấp số nhân, không lo thiếu trước hụt sau trong thời điểm này. Người kinh doanh buôn bán, doanh số của bạn tăng lên chạm đỉnh, được hưởng nhiều hoa hồng, vận tiền bạc có nhiều khởi sắc.

Tuổi Hợi

Hợi có nhiều sự lựa chọn hoàn hảo, vận tài chính cũng có nhiều điềm báo tốt. Bạn có đầu óc nhanh nhẹn nên thích hợp đầu tư, buôn bán. Những người tuổi Hợi nên chuyển hướng buôn bán để tìm nguồn thu nhập lớn nhất từ trước đến giờ.

Bạn có chí lớn, cầu toàn nên công việc diễn ra suôn sẻ, vận tiền bạc chạm đỉnh, thăng hoa. Thời điểm này, bạn sở hữu số tiền khủng, chất đầy kho, phải mua thêm két sắt mới mong chứa đủ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm