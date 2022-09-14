33 ngày nữa, 3 tuổi vướng Đại nạn nợ ngập đầu, 2 tuổi đổi vận thành tỷ phú, tiền ùa vào như nước, sự nghiệp như được quý nhân phò trợ thăng tiến không ngừng

Tử vi nói rằng bước sang năm 2023, tuổi Ngọ có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Ngọ chính là con giáp thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Ngọ không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Mùi trong 33 ngày tới được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Sắp tới đây, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

3 tuổi dễ gặp Đại Nạn

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thuỷ, tuổi Thân trong năm nay là tuổi gặp nhiều khó khăn và vất vả.

Tuổi Thân cũng đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo hoặc bị tiểu nhân quấy phá khiến tiền mất tật mang.

Sức khoẻ của những con giáp này cũng không được tốt khi dễ mắc chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi.

Chuyện tình cảm của những con giáp tuổi Thân cũng không được như ý nguyện vì gặp nhiều cản trở khi người độc thân được giới thiệu, mai mối nhưng khó gặp được lương duyên, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, sớm đến, sớm đi.

Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, khó tránh được các chứng bệnh thần kinh cũng như hệ tiêu hoá như đau đầu, đau dạ dày, giảm thị lực...

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vướng tam tai nên cuộc sống khó lòng thuận lợi như mong muốn. Trong thời gian này do hung tinh đeo bám nên con giáp này nên hạn chế đầu tư làm ăn lớn kẻo dễ bị kẻ gian lừa gạt dẫn tới trắng tay.

Ngoài ra, do vận trình không tốt nên đường tình duyên của người tuổi Tý cũng không được tốt đẹp như mong muốn. Trong thời gian này, tuổi Tý nên hạn chế những tranh cãi không đáng có để cuộc sống đôi bên bớt những điều mệt mỏi.

Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe thì người tuổi Tý nên thận trọng những bệnh về tiêu hóa đường ruột tránh đi tàu bè kẻo dễ vướng phải tai nạn đuối nước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cũng là 1 trong 3 con giáp vướng nạn tam tai vào năm nay. Tuy nhiên, hạn của tuổi Thìn có phần nhẹ hơn đôi chút. Nhưng người tuổi Thìn không nên chủ quan mà vẫn cần phải thận trọng trong mọi việc để giảm tải rủi ro.

Tử vi cho biết, trong 33 ngày tới người tuổi Thìn công danh bình ổn, tài lộc vẫn chưa có bứt phá lớn, nhưng nếu biết hạn chế rủi ro suy tính thiệt hại thì sẽ không tới mức.

Về sức khỏe người tuổi Thìn nên đề phòng những bệnh cảm cúm, bệnh vặt nhưng nếu chữa không tốt cũng sẽ gây nhiều phiền lụy cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.