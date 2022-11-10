3 tuổi vượng vận quý nhân, cuối tuần này như "Sẻ hóa Phượng Hoàng", qua Đông gặp núi vàng, qua Tây đụng biển bạc, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 14:30

Vào cuối tuần này, những con giáp sau nhận nhiều may mắn để thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống, dễ dàng thay đổi cuộc đời giàu sang.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công.

Dù ở đâu, họ cũng được mọi người săn đón. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

3 tuổi vượng vận quý nhân, cuối tuần này như 'Sẻ hóa Phượng Hoàng', qua Đông gặp núi vàng, qua Tây đụng biển bạc, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vào cuối tuần này, người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc. 

 

Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Tuần này, họ có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Tuổi Ngọ

3 tuổi vượng vận quý nhân, cuối tuần này như 'Sẻ hóa Phượng Hoàng', qua Đông gặp núi vàng, qua Tây đụng biển bạc, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ có tính cách độc lập, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Họ làm gì cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tuổi Ngọ rất coi trọng danh dự và chữ tín. Bởi vậy, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, bản mệnh cũng sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng.

Tử vi nói rằng, vào cuối tuần này là thời điểm tuổi Ngọ đón vận may lội ngược dòng. Bản mệnh không những được thần Phật chiếu cố mà còn có quý nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Nhờ đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong một thời điểm nhất định, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với khó khăn nhưng sau tất cả mọi thứ đều viên mãn. Tuổi Ngọ sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì.

Tuổi Tuất

3 tuổi vượng vận quý nhân, cuối tuần này như 'Sẻ hóa Phượng Hoàng', qua Đông gặp núi vàng, qua Tây đụng biển bạc, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này nói được làm được và luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc. Tổng thể vận trình của tuổi Tuất trong thời gian gần đây có một số biến động, áp lực kinh tế tăng lên, tiền của hao đi ít nhiều.

Tuy nhiên, vào cuối tuần này, vận trình tuổi Tuất có chuyển biến tốt, chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó. Tài lộc của tuổi Tuất dần khởi sắc, tiền tài dồi dào hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11)

Bồ Tát che chở: 3 con giáp tiến thân làm giàu, thu tiền gom bạc, tài lộc bủa vây, tình duyên phơi phới trong 2 ngày tới (9/11, 10/11)

Vào 2 ngày 9/11 và 10/11, những con giáp này được Thần theo phù trợ, làm gì cũng gặp may mắn, phúc lộc gia tăng làm giàu không khó.

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