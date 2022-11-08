3 tuổi vượng phát tài lộc, tiền - tình - danh đỏ rực vào 3 ngày cuối tuần, làm đâu thắng đó, vàng thỏi đầy nhà

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Vào 3 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần còn ham học hỏi, không ngại khó khăn để hoàn thiện bản thân, tìm kiếm những điều tốt đẹp. Trải qua thử thách, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và càng trở nên tốt hơn, đạt nhiều thành tựu đáng nể hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, vào 3 ngày cuối tuần, tuổi Dần có cát tinh chiếu cố. Người làm công ăn lương, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp may mắn nhất định. Người đi làm ăn xa có quý nhân phù trợ. Bản mệnh được trao cho nguồn tài lộc dồi dào, đón nhận nhiều tin vui về tài chính.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng có bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh tìm được người mình thích hoặc có người khác phái để ý. Người đã có gia đình hưởng cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Tử vi vào 3 ngày cuối tuần, sự chủ động của những người tuổi Tuất sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Tuất sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

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