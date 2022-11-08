3 tuổi may mắn nhất 22 ngày còn lại của tháng 11 (9/11 - 30/11), tiền tài viên mãn, sự nghiệp như mơ, đón nhiều điều tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 14:09

Rũ sạch vận xui, từ ngày mai đến hết tháng 11, 3 con giáp dưới đây vạn sự hanh thông, công thành danh toại, vạn sự đều thành.

Tuổi Hợi

 

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi hiền lành nhưng nội tâm vốn dĩ mạnh mẽ, lại không ngừng theo đuổi sự giàu có và quyền lực. Vì thế trong cuộc sống họ luôn nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Hầu hết người tuổi Hợi đều gặt hái được thành công hơn người ở một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời.

Tử vi trong tháng 11 cho biết, 22 ngày còn lại của tháng 11 nếu biết nắm bắt thì những người tuổi Hợi sẽ không sợ nghèo khó, ai đã giàu sẽ càng giàu hơn. Tuy rằng, trước khi lên đến đỉnh cao của thành công, tuổi Hợi buộc phải trải qua thử thách, nhưng có như thế sự thành công mới bền vững lâu dài.

3 tuổi may mắn nhất 22 ngày còn lại của tháng 11 (9/11 - 30/11), tiền tài viên mãn, sự nghiệp như mơ, đón nhiều điều tốt đẹp - Ảnh 1
Trước khi lên đến đỉnh cao của thành công, tuổi Hợi buộc phải trải qua thử thách, nhưng có như thế sự thành công mới bền vững lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Tuất trong thời gian 22 ngày tới, sẽ nhận được những cơ hội tốt đẹp, thuận lợi nên con giáp này cần biết trân trọng những cơ hội đó. 

Thời điểm này, không chỉ chuyện tình cảm của con giáp này suôn sẻ, đôi lứa hạnh phúc, hôn nhân viên mãn mà tài vận cũng rất vượng phát. Người tuổi Tuất không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như “thác lũ” ào ào chảy vào tài khoản. Con giáp này không còn phải quá đau đầu vì tiền nữa và có thể chi tiêu thoải mái hơn thời gian trước đây.

3 tuổi may mắn nhất 22 ngày còn lại của tháng 11 (9/11 - 30/11), tiền tài viên mãn, sự nghiệp như mơ, đón nhiều điều tốt đẹp - Ảnh 2
Người tuổi Tuất không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như “thác lũ” ào ào chảy vào tài khoản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Sách tử vi - tướng số có viết, tuổi Mão là một trong số các con giáp có nhiều tiềm năng phát triển rực rỡ nhất, với nhiều cơ hội trong công việc. Tuy nhiên, tuổi Mão có vài nhược điểm là kém tự tin, không giỏi kỹ năng giao tiếp, do đó hạn chế nhiều thời cơ phát triển sự nghiệp.

Nếu họ có thể cải thiện kỹ năng này, biết xây dựng sự tự tin, nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp cũng như những người xung quanh thì sẽ nhận được nhiều tài lộc hơn nữa. Tử vi học có nói, từ ngày 9/11 đến ngày 30/11 là giai đoạn may mắn nhất cho tuổi Mão. Đặc biệt, tuổi Mão có quý nhân giúp sức, con đường công danh sự nghiệp khá suôn sẻ, nên thuận buồm xuôi gió, nên biết tận dụng sẽ rất tốt. 

3 tuổi may mắn nhất 22 ngày còn lại của tháng 11 (9/11 - 30/11), tiền tài viên mãn, sự nghiệp như mơ, đón nhiều điều tốt đẹp - Ảnh 3
Tuổi Mão có quý nhân giúp sức, con đường công danh sự nghiệp khá suôn sẻ, nên thuận buồm xuôi gió, nên biết tận dụng sẽ rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 8/11/2022, 3 con giáp làm việc gì cũng phát tài, công danh thong thả như mơ, may mắn nối đuôi nhau về nhà

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 8/11/2022, 3 con giáp làm việc gì cũng phát tài, công danh thong thả như mơ, may mắn nối đuôi nhau về nhà

Vào thứ Ba ngày 8/11/2022, sẽ có 3 con giáp vận may lội ngược dòng, thuận lợi suôn sẻ, cơ hội làm giàu xuất hiện trước mắt.

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