3 tuổi ĐỎ nhất 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật (1, 2/10/2022), trúng số độc đắc cực đậm liên tiếp 2 ngày, vận trình rực ánh hào quang, hóa thành Rồng Phượng, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 17:48

3 con giáp dưới đây vận phúc hanh thông, tài lộc rực rỡ, công danh xán lạn, sự nghiệp liên tiếp khởi sắc.

Tuổi Dậu

Nếu vận thế trước của người tuổi Dậu nhiều trở ngại, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, bình an thì 2 ngày này người tuổi Dậu có sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc sẽ tốt hơn các tháng trước rất nhiều, áp lực trong công việc giảm đáng kể, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tử vi 12 con giáp cho thấy, phúc vận của người tuổi Dậu làm gì cũng có quý nhân phù trợ, mọi việc hanh thông, công danh phát đạt, có cơ hội làm ăn lớn bất ngờ nâng cao tài lộc.

Tài vận của Dậu ngày càng vượng phát, cuộc sống vô cùng viên mãn. Ngay cả khi người tuổi Dậu đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, Dậu đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình. Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Dậu mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải tỏa sáng rực. Trong 2 ngày cuối tuần này, Dậu không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Người tuổi Dậu nhận điềm báo kim tiền, có thể giúp thu nhập của gia chủ trong thời gian này sẽ tăng vọt bất ngờ, hoặc đỏ vận liên miên. Sự nghiệp của Dậu cũng là một điểm sáng, bởi lẽ vì con giáp này ngày càng ăn nên làm ra và tiến dần về những hoài bão mà mình mong muốn.

3 tuổi ĐỎ nhất 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật (1, 2/10/2022), trúng số độc đắc cực đậm liên tiếp 2 ngày, vận trình rực ánh hào quang, hóa thành Rồng Phượng, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia - Ảnh 1
 Tử vi 12 con giáp cho thấy, phúc vận của người tuổi Dậu làm gì cũng có quý nhân phù trợ, mọi việc hanh thông, công danh phát đạt, có cơ hội làm ăn lớn bất ngờ nâng cao tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có phúc khí lớn và bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên dễ thành công trong đường đời. Bước vào một giai đoạn này, tuổi Sửu nhất định sẽ được tận hưởng cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tử vi 2 ngày cuối tuần cho hay, tuổi Sửu được dự đoán là một trong những con giáp phát tài, có nhiều may mắn, tài lộc. 

Trong thời điểm này, tuổi Sửu sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi việc làm đều suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Con giáp may mắn không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội trúng số độc đắc, giàu to là rất cao.

Đây chính là thời điểm tuyệt hảo cho người tuổi Sửu thử sức ở các lĩnh vực mới, cũng như gặt hái về những thành công đáng nể. Bởi lẽ, con giáp may mắn này đang rất được Thần Tài ưu ái mà ban cho phước lộc hơn người.

3 tuổi ĐỎ nhất 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật (1, 2/10/2022), trúng số độc đắc cực đậm liên tiếp 2 ngày, vận trình rực ánh hào quang, hóa thành Rồng Phượng, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia - Ảnh 2
Con giáp may mắn không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong cuộc sống, tuổi Thân không ngại khó mà luôn tự mình tiến về phía trước để tìm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thân sẽ thành công viên mãn không ai sánh bằng. Đặc biệt, đúng 2 ngày thứ 7, chủ nhật này, cuộc sống tuổi Thân sẽ bước lên tầm cao mới. Giai đoạn này, tuổi Thân làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Người tuổi Thân trong thời gian này vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ. Con giáp nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được thành quả xứng đáng bấy nhiêu, vậy nên hãy không ngừng nỗ lực trong mọi việc. Con giáp rất nhanh sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Vận trình của người tuổi Thân diễn ra hết sức hanh thông, mạch lạc và dần có những chuyển biến tích cực. Bao nhiêu khó khăn, đen đủi từ năm trước đều tan biến không còn mà trả lại cho Thân vô vàn may mắn, tài lộc. Đó không phải là phước lộc trời ban mà chính là những thành quả mà con giáp này xứng đáng nhận được.

3 tuổi ĐỎ nhất 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật (1, 2/10/2022), trúng số độc đắc cực đậm liên tiếp 2 ngày, vận trình rực ánh hào quang, hóa thành Rồng Phượng, đổi đời chốc lát, trở thành đại gia - Ảnh 3
Vận trình của người tuổi Thân diễn ra hết sức hanh thông, mạch lạc và dần có những chuyển biến tích cực, bao nhiêu khó khăn, đen đủi từ năm trước đều tan biến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi thứ 7 tử vi chủ nhât

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10