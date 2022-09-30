Đúng 18h30 chiều mai (1/10), chắc chắn 99% 3 con giáp trúng số độc đắc lên đến 100 tỷ, vận đỏ hơn son, giàu không ai ngờ tới, thoát nghèo đổi đời đại gia, nhà xe cùng lúc có đủ

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 14:06

3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, hỷ sự về liên miên, sự nghiệp có quý nhân phù trợ thăng hoa phát đạt, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Mão

Mão vốn thông minh, chăm chỉ. Có ý kiến cho rằng trong năm nay, tài vận của người tuổi này khó mà phất lên. Tuy nhiên, con giáp tuổi Mão lại rất cầu tiến. Con giáp này không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban nên vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. 

Đúng 18h30 chiều mai, do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Mão sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này. Người tuổi này còn gặp được quý nhân, được hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Mão có cơ hội phát huy tài năng của mình ở môi trường làm việc và thu về thành quả tốt đẹp nhờ có Thực Thần trợ mệnh. Con giáp này còn “hái quả ngọt” trong công việc nên đã thu về một khoản kha khá, từ đó thu nhập cá nhân cũng được cải thiện đáng kể. 

Đúng 18h30 chiều mai (1/10), chắc chắn 99% 3 con giáp trúng số độc đắc lên đến 100 tỷ, vận đỏ hơn son, giàu không ai ngờ tới, thoát nghèo đổi đời đại gia, nhà xe cùng lúc có đủ - Ảnh 1
Đúng 18h30 chiều mai, do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Sửu sẽ có vô số cơ hội phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường được biết đến là con giáp mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn thích khám phá những điều mới lạ. Trong công việc, người tuổi này rất ham học hỏi, biết tiếp thu những cái mới. Thời gian này, con giáp này được 2 sao may mắn là Thiên Phù và Bằng Lăng chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ.

Đúng 18h30 chiều mai, con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, Tuất sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Tuất có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối hanh thông và thuận lợi. Bạn khá thuận lợi, hầu như không có trở ngại nào trong quá trình xử lý công việc. Bản mệnh còn có nguồn thu nhập chảy vào đầy túi tiền của mình, do đó bản mệnh có thể yên tâm mà chi tiêu, mua sắm cho bản thân. 

Đúng 18h30 chiều mai (1/10), chắc chắn 99% 3 con giáp trúng số độc đắc lên đến 100 tỷ, vận đỏ hơn son, giàu không ai ngờ tới, thoát nghèo đổi đời đại gia, nhà xe cùng lúc có đủ - Ảnh 2
Người tuổi Mùi có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương, nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến với tính cách thật thà, thẳng thắn. Trong cuộc sống, họ cũng hòa đồng, dễ gần nên đi đâu cũng có bạn. Người tuổi Dần cũng vượng vận quý nhân. Khi gặp chuyện chẳng lành, họ cũng được người khác sẵn lòng giúp đỡ. Thời gian này, người tuổi Dần gặp được những cơ may đáng chú ý trong sự nghiệp.

Những người tuổi Dần càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của Dần. Tuổi Dần còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, con giáp này chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp.

Đúng 18h30 chiều mai, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Dần. Tài lộc của người tuổi Dần nở rộ bất ngờ.

Đúng 18h30 chiều mai (1/10), chắc chắn 99% 3 con giáp trúng số độc đắc lên đến 100 tỷ, vận đỏ hơn son, giàu không ai ngờ tới, thoát nghèo đổi đời đại gia, nhà xe cùng lúc có đủ - Ảnh 3
Tuổi Dần còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, cộng thêm khí chất của bản thân, con giáp này chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi thứ 7 tử vi ngày 1/10

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10