Tử vi cho thấy 3 ngày tới (24-26/08/2022) người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đặc biệt người liều lĩnh thử sức ở lĩnh vực mới có thể gặt hái thành công. Tất nhiên, Thìn nên chọn lĩnh vực mà bản thân hiểu biết hơn mọi người.

Người tuổi Thìn vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Vì vậy họ được nhiều người yêu mến và tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Không chỉ vậy, sự nghiệp của Thìn thời gian tới cũng vô cùng thăng tiến. Bên cạnh con giáp này có sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Hợi có thể đạt được thành công hơn người. Tử vi 3 ngày tới (24/8 – 26/8) mang đến nhiều tin vui cho tuổi Hợi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Hơn hết trong tháng này, người tuổi Hợi làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ. Về phương diện tài lộc cũng cũng có sự thăng tiến ổn định, dù là nhân viên văn phòng hay người bắt đầu kinh doanh riêng thì thu nhập đều rất khả quan.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, họ thường rất giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết phục người khác.

Người tuổi Tỵ hợp làm các công việc liên quan đến quản lý, kinh doanh... Mặc dù khi mới bắt đầu công việc, con giáp này gặp không ít khó khăn, va vấp nhưng họ không vì thế mà nản lòng nhụt chí.

Trong 3 ngày tới (24-26/08/2022), người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng có giá trị cao.

Con giáp này cần chú ý hơn đến cách giao tiếp với khách hàng, đối tác. Đây cũng chính là điểm quan trọng giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, giữ vị trí cao hơn trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ cố gắng hết sức, phát huy tiềm năng của bản thân từ đó đạt được thành công như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.