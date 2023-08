3 ngày tiếp theo của tháng 8 (20/8 - 22/8), vận trình tình duyên của 3 tuổi này gia tăng đáng kể, trai gái thế nào cũng gặp được ý trung nhân, không còn cảnh phòng không chiếc bóng

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày tiếp theo (20/8 - 22/8), con đường sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra tương đối hanh thông. Con giáp này có khá nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” trong thời điểm này do có may mắn che chở. Do đó, bản mệnh hãy nên tranh thủ lúc này để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn bởi nó sẽ mang lại nhiều lợi ích trong công việc sắp tới.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Người tuổi này đang có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình một cách rõ rệt thông qua những cơ hội phát triển từ công việc chính.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Đôi lứa yêu nhau hòa hợp đến mức khó tin do có đào hoa vượng. Sự cảm thông, tin tưởng và sẻ chia chính là sợi dây gắn kết giữa hai người.

Tuổi Dần

Vào 3 ngày tiếp theo (20/8 - 22/8) Tam Hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi Dần độc thân có cơ hội gieo duyên lành với người khác giới, ban đầu bạn có nhiều e ngại nhưng hiểu về đối phương hơn bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Với những cặp đôi thì giai đoạn này hai người đang rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.

Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Dần không hài lòng về một người nào đó. Nếu bạn nghi ngờ rằng ai đó ích kỷ thì hãy gọi cho họ, thẳng thắn đặt câu hỏi với họ. Có thể có những điều mà bạn chưa thực sự hiểu về họ thì sao. Đừng nghi ngờ khi bạn chưa hiểu rõ chuyện.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.