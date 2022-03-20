3 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, top con giáp ‘vét sạch’ tiền của thiên hạ, ‘uống cạn’ lộc của Thần Tài, giàu có sau một đêm

Những con giáp này may mắn tiền bạc đổ về như lá mùa thu, đếm hoài không hết trong những ngày đầu tiên của tháng 3/2022.

Tuổi Thân

3 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch tuổi Thân được Tam Hợp nâng đỡ nên trí tuệ minh mẫn, thi cử suôn sẻ, công việc nhanh chóng được hoàn thành. Nếu đang tìm kiếm một công việc mới hoặc chờ đợi phản hồi của nhà tuyển dụng thì rất có thể hôm nay bạn sẽ nhận được tin vui.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình cảm đi lên. Bạn có được những bước cải thiện trong tình cảm và cảm thấy an tâm với những gì mình đang có. Có điều cũng bắt đầu nhiều hơn các dự tính cho tương lai nên bạn cũng không có được nhiều thời gian cho gia đình.

Thực Thần trợ vận nên tài lộc có dấu hiệu tiến triển tương đối. Nhiều bạn tuổi Thân có được lộc từ bạn bè hoặc người quen. Để đạt được những thành công hôm nay, bạn đã có sự trợ giúp không hề nhỏ từ gia đình và người quen thân thiết.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong cuối tháng 2 âm có nhiều tín hiệu đáng mừng, mọi thứ tiến triển tốt, không vướng phải khó khăn khúc mắc gì lớn.

Ảnh minh họa

Dù có những lúc tưởng chừng bế tắc thì lại được khai thông ngay lập tức, là con giáp có vận quý nhân cực vượng trong 3 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch nên tuổi Tuất có thể dễ dàng hóa giải, thoát khỏi nguy nan, thậm chí từ đáy sâu bùn lầy đứng dậy sáng lòa.

Tuổi Sửu

Sửu là chòm sao rất chân thành, tốt bụng, rất hiểu phép xã giao, nói năng và làm việc gì cũng hợp lý trong các tình huống xã hội, trước mặt ai cũng có nghĩa khí. Con giáp Sửu cũng rất thú vị trước những người thân quen, vì vậy được mọi người yêu mến trong nhiều dịp khác nhau, con giáp sửu cũng rất chăm chỉ và luôn tạo cho mọi người ấn tượng rất tốt.

Tuổi Sửu là một người rất dám nghĩ và rất năng động. Vậy nên con giáp Sửu cũng rất tốt, không phải ai cũng là người nhiệt tình, vui vẻ và hay giúp đỡ nên Sửu rất xứng đáng để chọn là bạn cả đời.

* Thông tin mang tính chất tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-ngay-dau-tien-cua-thang-3-am-lich-top-con-giap-vet-sach-tien-cua-thien-ha-uong-can-loc-cua-than-tai-giau-co-sau-mot-dem-457000.html