3 ngày cuối tuần (14/10 - 16/10), các con giáp "số hưởng" dang tay đón Thần Tài vào nhà, của cải gia tăng, phú quý đầy nhà, kiếm tiền "dễ như ăn cháo", đổi đời trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 11:36

3 ngày cuối tuần, theo tử vi học, các con giáp sau giàu sang chẳng ai sánh bằng nhờ Thần Tài ở trong nhà phù trợ mạnh mẽ.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn nhất 3 ngày tới đây gọi tên Dần. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Dần thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Dần trong 3 ngày tới đây sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Dần đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong tuần này.

3 ngày cuối tuần (14/10 - 16/10), các con giáp 'số hưởng' dang tay đón Thần Tài vào nhà, của cải gia tăng, phú quý đầy nhà, kiếm tiền 'dễ như ăn cháo', đổi đời trong nháy mắt - Ảnh 1
Con giáp may mắn nhất 3 ngày tới đây gọi tên Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu nói chung rất may mắn vào 3 ngày tới đây, sự nghiệp chứng kiến những bước tiến đáng kể, tài lộc luôn hanh thông, mưu sự gì cũng đều thành công viên mãn.

Những người tuổi Sửu khiến ai cũng phải ghen tị bởi họ sở hữu chuyện tình yêu đáng mơ ước nhất vào 3 ngày tới đây. Với những bạn đã có đôi, có cặp thì 3 ngày tới đây sẽ là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc và ngọt ngào của hai người. 

Đối với những người đang còn độc thân thì thời điểm này là vô cùng lý tưởng để họ tìm kiếm một nửa của mình, các mối quan hệ cá nhân tiến triển tốt sẽ mang lại cho Sửu niềm vui lớn.

Khi đã để mắt tới ai thì hãy mạnh dạn và bày tỏ quan điểm của bản thân. Hãy cho đối phương một cơ hội.

3 ngày cuối tuần (14/10 - 16/10), các con giáp 'số hưởng' dang tay đón Thần Tài vào nhà, của cải gia tăng, phú quý đầy nhà, kiếm tiền 'dễ như ăn cháo', đổi đời trong nháy mắt - Ảnh 2
Những người tuổi Sửu nói chung rất may mắn vào 3 ngày tới đây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những tháng vừa qua, những người tuổi Tỵ khá lận đận, cả về mặt tài lộc lẫn tình cảm. Công việc và sự nghiệp đều có những trắc trở, nhiều vấn đề đều bị đình trệ. Thu nhập không ổn định, thất thường, thậm chí, hao tài, tốn của mà chẳng thu hoạch được gì.

Tuy nhiên, vào 3 ngày cuối tuần này vận may của tuổi Tỵ sẽ quay trở lại. Nhờ có các quý nhân giúp đỡ, nên công việc làm ăn kinh doanh của tuổi Tỵ trở nên thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết, nhờ đó thu nhập cũng tăng lên.

Rất có khả năng 3 ngày này tuổi Tỵ sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu. Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm giữa 2 vợ chồng sẽ ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khít, gia đạo yên vui, trên thuận dưới hòa.

Còn với những người đang độc thân thì đây sẽ là khoảng thời gian mật ngọt khi bạn không còn phải cô đơn thêm một ngày nào nữa. 

Sự thăng hoa mạnh mẽ trong tình yêu đôi lứa sẽ như là nguồn cảm xúc vô tận mang lại niềm vui vô giá khiến Tỵ luôn rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc trong suốt cả tuần này.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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