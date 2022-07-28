3 ngày cuối tháng 7 này (29/7 - 31/7), hào quang rực sáng, 3 con giáp có Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, thu nhập nhảy số đến chóng mặt, tiền tài khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 19:05

Với việc có Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn trong 3 ngày cuối tháng 7 này (29/7-31/7), tiền bạc sung túc rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Tử vi trong 3 ngày cuối tháng này những người tuổi Sửu khá may mắn, nhờ có cát tinh tử vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

3 ngày cuối tháng 7 này (29/7 - 31/7), hào quang rực sáng, 3 con giáp có Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, thu nhập nhảy số đến chóng mặt, tiền tài khởi sắc - Ảnh 1
Đường tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ - Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi Sửu do tính tình sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Những ngày tới có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn đừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. 3 ngày này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh can đảm, dám nghĩ dám làm. Người tuổi này sống vô tư, thoải mái, luôn giữ tư tưởng tích cực. Không những thế, họ là người tốt bụng, khéo léo nên sẽ sớm thăng tiến trong công việc, sự nghiệp.

3 ngày cuối tháng 7 này (29/7 - 31/7), hào quang rực sáng, 3 con giáp có Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, thu nhập nhảy số đến chóng mặt, tiền tài khởi sắc - Ảnh 2
Nếu trước đây, họ làm ăn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thì thời gian tới con giáp này đã làm chủ được tình hình - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới đây, tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn trước, nhất là đối với người làm kinh doanh. Nếu trước đây, họ làm ăn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thì thời gian tới con giáp này đã làm chủ được tình hình. Công việc kinh doanh của họ dần xuôi chiều mát mái.

Những người làm công ăn lương thì có quý nhân phù trợ, có cơ hội phát huy tài năng. Nhờ làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, con giáp này được tăng lương, thăng chức. Những người chưa tìm được công việc cũng sẽ sớm nhận được lời mời làm việc, có thu nhập nên cuộc sống bớt khó khăn.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những ngày cuối tháng 7 này. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

3 ngày cuối tháng 7 này (29/7 - 31/7), hào quang rực sáng, 3 con giáp có Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, thu nhập nhảy số đến chóng mặt, tiền tài khởi sắc - Ảnh 3
Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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