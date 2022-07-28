3 ngày cuối tháng 7 này (29/7 - 31/7), hào quang rực sáng, 3 con giáp có Thần Tài lót đường, 'ơn trên' phù hộ, thu nhập nhảy số đến chóng mặt, tiền tài khởi sắc

Với việc có Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn trong 3 ngày cuối tháng 7 này (29/7-31/7), tiền bạc sung túc rủng rỉnh.
- Sau 9 giờ ngày 29/07/2022, Thần Tài phù trợ, quý nhân thương tình, 3 con giáp sắp tới may mắn cả tình lẫn tài, sự nghiệp như bước sang trang mới, ôm tài sản khủng trong tay, cuộc sống giàu sang phú quý không ai sánh kịp
- Top 3 con giáp may mắn, trong 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31/7/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc tài đắc lộc, danh lợi song toàn
Tuổi Sửu
Tử vi trong 3 ngày cuối tháng này những người tuổi Sửu khá may mắn, nhờ có cát tinh tử vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.
Trên con đường công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi Sửu do tính tình sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Những ngày tới có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.
May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn đừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. 3 ngày này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh can đảm, dám nghĩ dám làm. Người tuổi này sống vô tư, thoải mái, luôn giữ tư tưởng tích cực. Không những thế, họ là người tốt bụng, khéo léo nên sẽ sớm thăng tiến trong công việc, sự nghiệp.
3 ngày tới đây, tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn trước, nhất là đối với người làm kinh doanh. Nếu trước đây, họ làm ăn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thì thời gian tới con giáp này đã làm chủ được tình hình. Công việc kinh doanh của họ dần xuôi chiều mát mái.
Những người làm công ăn lương thì có quý nhân phù trợ, có cơ hội phát huy tài năng. Nhờ làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, con giáp này được tăng lương, thăng chức. Những người chưa tìm được công việc cũng sẽ sớm nhận được lời mời làm việc, có thu nhập nên cuộc sống bớt khó khăn.
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những ngày cuối tháng 7 này. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác.
Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.