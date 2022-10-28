3 ngày cuối tháng 10 dương lịch: 3 tuổi phất lên như vũ bão, HỐT TRỌN TÀI LỘC của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 04:51

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn những ngày cuối tháng 10. Nhiều cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, hãy nhanh chóng nắm bắt để khẳng định bản thân.

Hạng 1: Tuổi Tý

Chính Ấn tương trợ giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý phát triển thuận lợi. Bản mệnh có thể tìm được người cùng chung chí hướng, đôi bên bắt tay hợp tác khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn cả dự tính.

Là con giáp may mắn, người tuổi Tý làm lãnh đạo cũng nhanh chóng khẳng định được bản lĩnh và vị thế của mình. Bản mệnh sẽ là người dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Bạn trở thành người được cấp dưới tôn trọng và yêu mến, giúp tập thể trở nên gắn kết và mạnh mẽ hơn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân nhiệt tình và cởi mở hơn với các đối tượng khác giới. Thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bạn có thể tìm thấy người có nhiều điểm chung với mình.

3 ngày cuối tháng 10 dương lịch: 3 tuổi phất lên như vũ bão, HỐT TRỌN TÀI LỘC của thiên hạ - Ảnh 1

Hạng 2: Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang có những bước tiến nhất định. Bản mệnh tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Nhiều nhiệm vụ mà bạn được phân công sẽ gặt hái được thành tích tốt, kể cả với người đã đi làm hay người vẫn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đừng vội hài lòng với thực tại nhé.

Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn nên thử dành thời gian để trò chuyện và tiếp xúc với mọi người, biết đâu trong số đó lại có người cực kì phù hợp với bạn đấy.

3 ngày cuối tháng 10 dương lịch: 3 tuổi phất lên như vũ bão, HỐT TRỌN TÀI LỘC của thiên hạ - Ảnh 2

Hạng 3: Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng trong ngày hôm nay. Bản mệnh nên tận dụng các mối quan hệ xã giao mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi.

Tất nhiên, bước đầu thực hiện kế hoạch, con giáp may mắn cuối tháng 10 này có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn nhưng không đáng kể. Chỉ cần bạn luôn cố gắng, giữ tinh thần lạc quan, tích cực, hăng hái thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lãi lời cho mình. 

Người độc thân có thể gặp được đối tưởng triển vọng. Hai người có nhiều tư tưởng trùng hợp nên rất dễ dàng cảm mến nhau, thậm chí dù không phải là tình cảm lứa đôi thì cũng vẫn có thể là những người bạn đồng chí hướng.

3 ngày cuối tháng 10 dương lịch: 3 tuổi phất lên như vũ bão, HỐT TRỌN TÀI LỘC của thiên hạ - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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