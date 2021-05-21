3 nét tướng trên cơ thể phụ nữ bị chê xấu không thương tiếc, nào ngờ lại là dấu hiệu của một cuộc sống an nhàn, giàu sang

Có thể nói, chuẩn mực chung của những người phụ nữ đẹp là phải có một đôi chân thon gọn, mượt mà. Tuy nhiên, không phải ai cũng được trời phú cho nét đẹp này. Nhiều người phụ nữ sở hữu những đôi chân khá to và thô, khiến phụ nữ vô cùng tự ti về bản thân mình.

Tuy nhiên, theo nhân tướng học, các chuyên gia cho biết, những người phụ nữ có đôi chân to thường được dự đoán sẽ có một cuộc sống khá vững chãi, không lo bị thiếu ăn thiếu mặc. Cuộc sống càng về sau thì càng có nhiều niềm vui, của cải không ngừng tìm đến. Phụ nữ có chân to cũng được xem là người vượng phu, mang lại công danh sự nghiệp và tài lộc cho chồng.

Phụ nữ có ngón tay thô

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình sở hữu một đôi bàn tay có các ngón tay thon dài, mềm mại. Tuy nhiên, nếu bàn tay bạn lại khá thô, to thì cũng đừng vội buồn. Bởi đây chính là nét tướng phụ nữ giàu có, phúc hậu không phải ai muốn cũng có được. Bàn tay có các ngón tay thô chính là biểu hiện của người phụ nữ chăm làm, kiếm tiền giỏi, hậu vận phú quý giàu có không ai sánh bằng.

Theo nhân tướng học, phụ nữ có ngón tay thô sớm muộn gì cũng bước vào cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có mũi dáng củ tỏi

Sở hữu một chiếc mũi cao, cánh mũi thon gọn, nhỏ nhắn chính là mơ ước của đa số chị em phụ nữ. Đây được xem là một chuẩn mực chung của cái đẹp, không chỉ phụ nữ mà đàn ông nhìn vào ai cũng say mê. Ngược lại, chẳng ai thích một chiếc mũi thấp, có đầu mũi to tròn như củ tỏi.

Mũi củ tỏi tuy xấu nhưng lại là nét tướng giàu sang cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Về nhân tướng học, phụ nữ có mũi củ tỏi là người có tướng vượng phu, đàn ông lấy về không thành đại gia cũng là tỷ phú. Ngoài ra, phụ nữ sở hữu nét mũi này còn có cuộc sống khá êm đềm, không thị phi, ồn ào, càng về sau càng viên mãn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.