3 nét tướng quý hơn vàng của nữ giới: Giàu sang, có của ăn của để, lấy chồng đại gia

Tâm linh - Tử vi 06/05/2022 13:59

Người xưa có câu: 'Nhìn mặt mà bắt hình dong' không phải không có cơ sở. Có rất nhiều nét tướng dự đoán rằng bạn sẽ là người thành đạt.

Tai to, dái tai dày

Người có dái tai dày theo quan niệm người xưa là có phúc lớn mạng lớn. Nếu dái tai dày, dài, sa xuống như hình giọt nước là dấu hiệu của người có phúc khí, cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc.

Người có nét tướng này thường có vận trình ổn định. Sự nghiệp và tài lộc của họ có quý nhân giúp đỡ. Đặc biệt phúc khí của họ thực sự đại phát sau khi kết hôn

Sau khi kết hôn may mắn của họ sẽ tăng lên, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, cuộc sống sung túc đủ đầy.

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Người có dái tai dày theo quan niệm người xưa là có phúc lớn mạng lớn. Ảnh minh họa: Internet

Mũi to, cánh mũi dày

Khi quan sát gương mặt cũng những quan chức cấp cao hoặc những doanh nhân thành đạt, bạn sẽ thấy họ đa phần có tướng mũi kiểu này. Đa phần họ đều sở hữu cánh mũi to, tướng mũi đầy đặn.

Người mang tướng mũi này có thể sẽ vất vả, nhọc nhằn trong thời kỳ đầu lập nghiệp. Trong công việc, họ là những người chủ động, chăm chỉ và cần mẫn. Họ có đầu óc thông minh, sáng suốt, giỏi đối phó với tình hình. 

Mắt sáng, lông mày thanh tú rõ nét

Là người có đường lông mày rõ nét, sáng; sợi không quá thô hay quá đen, khoảng cách đều nhau. Người phụ nữ có lông mày thanh tú thường được lộc về đường tài vận, sức khỏe tốt, hay gặp may mắn

Người nữ có mắt sáng, lòng trắng lòng đen rõ ràng, mắt tròn mà không bị lồi, khi chưa trang điểm mắt đã tròn và đáng yêu mới là chuẩn mắt đẹp. Người mẹ như vậy ắt sẽ sinh được con cái xinh xắn thông tuệ, bản chất họ luôn thiện lương và ngây thơ, tính tình bao dung, độ lượng.

Lấy được người vợ như thế là chồng yên tâm vì cô ấy thanh tao, cao nhã, khí chất hơn người. Dù chồng có gặp vất vả, lao lực chốn quan trường thì vợ luôn đỡ đần cả trong hậu phương gia đình và sự nghiệp, không bao giờ rời xa, bỏ rơi dù chỉ 1 bước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Cuối ngày hôm nay 6/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, sung túc viên mãn

Cuối ngày hôm nay 6/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, sung túc viên mãn

Cuối ngày hôm nay, những con giáp này đón nhận tin vui, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hạng, tiền tài về như thác đổ.

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