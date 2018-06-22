3 nàng giáp tìm được một nửa hoàn hảo, nguyện yêu thương họ cả đời không thay lòng

Tâm linh - Tử vi 22/06/2018 16:49

Tình yêu đẹp như mơ, người yêu cưng chiều hết mực đang chờ 3 nàng giáp sau ở nửa cuối năm 2018.

Vận đào hoa sẽ giúp những con giáp sau gặp được một nửa hoàn hảo của đời mình, giúp bạn tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất đời.

3 nàng giáp tìm được một nửa hoàn hảo, nguyện yêu thương họ cả đời không thay lòng - Ảnh 1

6 tháng cuối năm 2018 sẽ mang lại một nửa lí tưởng cho 3 nàng Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mậu Tuất 2018 Mùi được ông tơ bà nguyệt yêu thương hết mực, giúp nàng gặp được một nửa của đời mình trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhờ khởi đầu có phần  “khác người” nên ấn tượng cả hai dành cho nhau, tình cảm đôi bên sẽ tiến triển rất nhanh chóng, hứa hẹn sẽ tạo nên một mối tình “khắc cốt ghi tâm” đến mức phải nên duyên vợ chồng mới mãn nguyện.

Mùi đừng quá đa nghi, cũng đừng lo sợ người khác lừa gạt mình. Hãy cứ sống chân thành, trân trọng những gì tốt đẹp đối phương dành cho bạn rồi tình cảm đôi lứa sẽ như ý nguyện. Với những nàng Mùi chưa kết hôn, nửa cuối năm 2018 chính là ngày lành tháng tốt để đám cưới diễn ra. Nếu đã có gia đình, bạn và chồng sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch xa để hâm nóng tình cảm.

3 nàng giáp tìm được một nửa hoàn hảo, nguyện yêu thương họ cả đời không thay lòng - Ảnh 2
Thay vì mãi nhớ về chuyện xưa Mão hãy cứ vô tư đón nhận niềm vui mà thần tình ái dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sau khi phải chịu đựng những thương tổn nặng nề của mối tình cũ đã đến lúc Mão nên xốc lại tinh thần, chào đón những cơ hội mới cho mình. Mão đừng mãi khóc thương, cũng đừng nhốt mình trong quá khứ. Hãy mở lòng để người khác có cơ hội được bước chân vào trái tim bạn, mở lòng để cho mình cơ hội được hạnh phúc, được sống trong vòng tay thương yêu của người đàn ông yêu bạn hết lòng.

Cuộc sống của Mão sẽ thay đổi hoàn toàn khi gặp chàng trai ấy, người vì bạn mà vui, cũng vì bạn mà khóc. Vì biết bạn đã tổn thương như thế nào trong quá khứ nên anh ấy có thừa sự tử tế để chăm sóc, quan tâm và yêu chiều bạn từng chút một. Vậy nên, thay vì mãi nhớ về chuyện xưa Mão hãy cứ vô tư đón nhận niềm vui mà thần tình ái dành cho bạn.

3 nàng giáp tìm được một nửa hoàn hảo, nguyện yêu thương họ cả đời không thay lòng - Ảnh 3
Dậu hãy yên tâm, chàng trai trong mộng của bạn sẽ sớm xuất hiện trong những tháng tới thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu hiền lành, chăm chỉ lại biết cách cư xử nên được rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ. Dẫu biết mình được nhiều người yêu thương nhưng Dậu không hề tỏ ra kênh kiệu, càng không lợi dụng tình cảm của ai để trục lợi cho mình. Chính nét tính cách ấy càng khiến con giáp này  trở nên đáng yêu, cuốn hút hơn bao giờ hết.

Với Dậu, người đàn ông của đời họ có thể không giàu có, không quá lãng mạn nhưng nhất định phải đủ chân thành và lòng chung thủy. Khi cảm nhận được điều này ở đối phương, nàng Dậu sẽ không ngần ngại chấp nhận lời yêu, càng không ngại dùng tâm sức của mình để bồi đắp cho tình cảm của cả hai. Dậu hãy yên tâm, chàng trai trong mộng của bạn sẽ sớm xuất hiện trong những tháng tới thôi.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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