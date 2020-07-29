3 nàng giáp thông minh hơn người, kiếm tiền cực đỉnh, ai lấy được như rước thần tài vào nhà

Tâm linh - Tử vi 29/07/2020 12:42

Nếu nghĩ rằng phụ nữ phải sống bám đàn ông thì bạn đã nhầm, bởi lẽ 3 con giáp giàu có này dư sức tự thân lập nghiệp, kiếm tiền giỏi đến mức chồng phải khiếp sợ.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có ngút trời, sung túc đủ đầy này phụ nữ cả đời chẳng cần ngửa tay xin tiền chồng, tự làm đại gia ngay từ thuở độc thân. 

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Con giáp giàu có này kiếm tiền đỉnh đến mức đàn ông nào cũng nể trọng, thậm chí ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, cần cù và có gan làm giàu. Dẫu lớn lên trong nghèo khó nhưng Sửu chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, Sửu lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Nhờ ý chí quật cường, tinh thần cầu tiến nên chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai phụ nữ thuộc con giáp bản lĩnh này vẫn kiếm được bộn tiền, công thành danh toại. Con giáp giàu sang này kiếm tiền đỉnh đến mức đàn ông nào cũng nể trọng, thậm chí ganh tỵ. 

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Càng về cuối năm Dần càng danh lợi song toàn, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là người có tính tự lập cao, tinh thần tự giác trong công việc nên phụ nữ tuổi Dần được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm trong sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, càng đam mê với lĩnh vực mình theo đuổi Dần càng vác vàng vào nhà, nằm ngửa mà ăn.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì từ tháng 8/2020 con giáp may mắn này sẽ đổi đời thăng hoa, tiền chất từng đống. Càng về cuối năm Dần càng danh lợi song toàn, muốn nghèo cũng chẳng được. 

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Sau khi kết hôn, nàng Tuất sẽ là người vợ vượng phu ích tử, giúp chồng làm nên nghiệp lớn, ai may mắn mới lấy được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh phụ nữ tuổi Tuất điềm đạm, trung thực và chưa bao giờ ganh ghét, hãm hại ai. Dù bị kẻ xấu “đâm sau lưng”, tiểu nhân quấy phá nhưng Tuất không cho phép bản thân dùng mưu hèn kế bẩn để đáp trả. Họ cứ sống đàng hoàng ngay thẳng, tử tế chân thành, vận số do trời an bài.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ hái trái ngọt đời mình với nhà xe có đủ, song hỷ lâm môn. Sau khi kết hôn, nàng Tuất sẽ là người vợ vượng phu ích tử, giúp chồng làm nên nghiệp lớn, ai may mắn mới lấy được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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