3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h sáng Thứ 6 ngày 16/12/2022: Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 09:47

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp xui xẻo sau khi bước qua khung giờ này, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

 

Tuổi Tý

Thời điểm này là thời gian đầy thách thức đối với người tuổi Tý, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần, do có Thương Quan và Kiếp Tài chiếu mệnh.

3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h sáng Thứ 6 ngày 16/12/2022: Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực, hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng khá ảm đạm bởi các cặp đôi dành phần lớn thời gian trong tuần để mâu thuẫn, cãi cọ. Hai người thường xuyên không hài lòng về cách nói năng, hành xử của nhau nên chỉ 1 tác động nhỏ cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Tuổi Thìn

Là một trong những con giáp xui xẻo trong thời điểm này, Thìn dường như đang đánh mất sự tỉnh táo thường ngày, rắc rối cũng nảy sinh vì nguyên do đó.

3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h sáng Thứ 6 ngày 16/12/2022: Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không được vận khí ủng hộ, Thìn sẽ thấy mọi việc trở nên khó khăn hơn với mình. Ngoài ra còn tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại, gây không ít cản trở cho bước tiến trước mắt của bạn. Mọi việc đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn, tránh để cảm xúc lấn át. Tin tưởng người khác quá mức sẽ khiến bạn vướng vào sai sót không đáng có.

Tuổi Sửu

Trong thời điểm này, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h sáng Thứ 6 ngày 16/12/2022: Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kỹ càng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tứ Hợp xuất hiện vào lúc 20h tối Thứ 6 ngày 16/12/2022: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tài khí ngút trời

Tứ Hợp xuất hiện vào lúc 20h tối Thứ 6 ngày 16/12/2022: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tài khí ngút trời

Trong thời điểm này, 3 con giáp sau sẽ rất may mắn nhờ có Tứ Hợp xuất hiện, Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí.

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