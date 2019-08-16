3 con giáp vận số hưng thịnh, đại cát đại lợi, phát tài phát lộc trong 49 ngày tới

Thìn là con giáp giàu có sẽ trúng quả trời cho, phát tài bất thình lình trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Trong 49 ngày tới, những con giáp giàu có này sẽ phất lên như diều gặp gió, đổi đời trong chớp mắt, phát tài phát lộc.

Đặc biệt, trong 49 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ có cơ may đổi đời, thăng tiến ngoạn mục. Từ đây Thìn sẽ chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, sự nghiệp hanh thông, cứ thế mà làm đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

Là con giáp may mắn hơn người, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên càng về hậu vận Thìn càng thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát. Kỷ Hợi 2019 là năm hoàng kim của Thìn, khiến họ cứ liên tục đón hỷ sự vào nhà, tiền lúc nào cũng chất chật két.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì trong 49 ngày tới Dần sẽ thăng chức tăng lương, tiền lũ lượt chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dần thông minh, nhanh nhẹn lại bản lĩnh nên chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai cũng có thể làm nên việc lớn. Họ không kiêu ngạo, lại cần mẫn, ham học hỏi nên sớm muộn cũng sở hữu sự nghiệp vững chắc, tương lai xán lạn.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì trong 49 ngày tới Dần sẽ thăng chức tăng lương, tiền lũ lượt chui vào túi. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch Dần ắt muốn gì được nấy, sung sướng như tiên.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì Ngọ sẽ càng tiến xa trên đường công danh, làm ăn khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp có óc sáng tạo vô hạn. Họ nhạy bén, kiên định và có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì Ngọ sẽ càng tiến xa trên đường công danh, làm ăn khấm khá.

49 ngày tới, Ngọ sẽ được thần tài chấm số đỏ, tài chính rủng rỉnh, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên, dù hiện tại có gặp phải khó khăn, thất bại Ngọ cũng đừng nản chí bởi tương lai tươi sáng, ngập trong biển tiền đang chờ bạn phía trước.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.