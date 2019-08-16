3 con giáp vận số hưng thịnh, đại cát đại lợi, phát tài phát lộc trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16/08/2019 15:54

Nhờ trúng quả trời cho, 3 con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời ngoạn mục, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Trong 49 ngày tới, những con giáp giàu có này sẽ phất lên như diều gặp gió, đổi đời trong chớp mắt, phát tài phát lộc.

con giap giau co 1

Thìn là con giáp giàu có sẽ trúng quả trời cho, phát tài bất thình lình trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

con giáp may mắn hơn người, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên càng về hậu vận Thìn càng thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát. Kỷ Hợi 2019 là năm hoàng kim của Thìn, khiến họ cứ liên tục đón hỷ sự vào nhà, tiền lúc nào cũng chất chật két.

Đặc biệt, trong 49 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ có cơ may đổi đời, thăng tiến ngoạn mục. Từ đây Thìn sẽ chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, sự nghiệp hanh thông, cứ thế mà làm đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

con giap giau co 2
Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì trong 49 ngày tới Dần sẽ thăng chức tăng lương, tiền lũ lượt chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dần thông minh, nhanh nhẹn lại bản lĩnh nên chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai cũng có thể làm nên việc lớn. Họ không kiêu ngạo, lại cần mẫn, ham học hỏi nên sớm muộn cũng sở hữu sự nghiệp vững chắc, tương lai xán lạn.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì trong 49 ngày tới Dần sẽ thăng chức tăng lương, tiền lũ lượt chui vào túi. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch Dần ắt muốn gì được nấy, sung sướng như tiên.

con giap giau co 3
Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì Ngọ sẽ càng tiến xa trên đường công danh, làm ăn khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp có óc sáng tạo vô hạn. Họ nhạy bén, kiên định và có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì Ngọ sẽ càng tiến xa trên đường công danh, làm ăn khấm khá.

49 ngày tới, Ngọ sẽ được thần tài chấm số đỏ, tài chính rủng rỉnh, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên, dù hiện tại có gặp phải khó khăn, thất bại Ngọ cũng đừng nản chí bởi tương lai tươi sáng, ngập trong biển tiền đang chờ bạn phía trước.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Qua rằm tháng 7, những con giáp này sẽ tha hồ đếm tiền, càng về cuối năm càng phát tài

Qua rằm tháng 7, những con giáp này sẽ tha hồ đếm tiền, càng về cuối năm càng phát tài

Nếu thuộc danh sách con giáp may mắn này, chỉ cần qua rằm tháng 7 sẽ uống no lộc trời, của nả tự ùa vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 58 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi