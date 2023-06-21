3 con giáp được THẦN PHẬT ĐỘ MỆNH, mọi sự hanh thông, công việc thành công rực rỡ, thăng tiến vượt bậc, tình tiền đều viên mãn, ôm trọn vận may vào người bắt đầu từ tuần mới 26/6/2023

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 20:45

Tam Hợp cục mang đến cho 3 con giáp sự hanh thông và thuận lợi sau ngày Tết Đoan Ngọ 2023, sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp cũng như tình duyên.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có được chỗ đứng trong công việc, lấy lại được danh dự đã mất. Tuy nhiên vận may chỉ xuất hiện ở những người hôm nay vẫn phải đi làm. Càng mềm dẻo, khiêm tốn thì may mắn càng đến nhanh hơn với bạn. Ngay lúc này, nôn nóng và cố chấp sẽ khiến tuổi này gặp bất lợi vì lâm Tương Hình. Thời buổi bây giờ giả khờ sẽ dễ sống hơn, giỏi quá làm gì chỉ khổ thân bạn mà thôi. Chung quy sự hiểu chuyện sự để tâm chỉ dành cho người đối tốt với mình, đừng tâm sự với người mới quen.

Vận trình tài lộc có chiều hướng sa sút, bản mệnh đang sa đà vào những thứ không thiết thực. Con giáp này tiêu tiền vào những thứ không đâu như vậy thì chẳng mấy chốc túi tiền cũng cạn kiệt, cần có kế hoạch chi tiêu khoa học, hợp lý hơn.

3 con giáp được THẦN PHẬT ĐỘ MỆNH, mọi sự hanh thông, công việc thành công rực rỡ, thăng tiến vượt bậc, tình tiền đều viên mãn, ôm trọn vận may vào người bắt đầu từ tuần mới 26/6/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu có nhiều khó khăn trong công việc, buôn bán khó khăn. Cấp trên có vẻ rất hài lòng cách làm việc của bạn nhưng cũng vì thế mà đồng nghiệp nảy sinh lòng đố kỵ với bạn, cùng công ty nhưng như kẻ thù với nhau. Tài vận là do có Tam Hội hỗ trợ. Bạn luôn đối đãi chân thật với mọi người, chuyện gì cũng dốc hết lòng ra giúp đỡ nên có khó khăn là người ta cũng giúp bạn. Dù không phải giàu có quá mức nhưng nhờ biết tiết kiệm, khéo co khéo ấm nên con giáp này cũng đỡ đau đầu vì tiền.

 

Thổ Kim tương sinh hỗ trợ cho đường tình duyên của con giáp này. Nữ tuổi Dậu giỏi quyến rũ và thu phục người khác nhờ vẻ ngoài khả ái và tài ăn nói của mình. Nam tuổi này rất giỏi ngoại giao và thu hút quý nhân, đi đâu cũng có thể kiếm thêm bạn mới được.

3 con giáp được THẦN PHẬT ĐỘ MỆNH, mọi sự hanh thông, công việc thành công rực rỡ, thăng tiến vượt bậc, tình tiền đều viên mãn, ôm trọn vận may vào người bắt đầu từ tuần mới 26/6/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, bạn làm ăn trong thời gian tới đây. Tiểu nhân sinh ghen ghét vì những gì bản mệnh có được mà không hiểu rằng bản mệnh đã nỗ lực đến thế nào. Trên phương diện tài chính, con giáp này đang tự ép bản mình trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan nên thu nhập sẽ còn vượt trội hơn nhiều. Làm việc gì bản mệnh cũng cẩn thận lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân cũng rất tươi sáng. Con giáp này được mọi người xung quanh yêu quý vì thoáng tính, sống thật lòng, không thích giả tạo. Vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng trong mối quan hệ hai người, có thời gian đưa con cái đi chơi.

3 con giáp được THẦN PHẬT ĐỘ MỆNH, mọi sự hanh thông, công việc thành công rực rỡ, thăng tiến vượt bậc, tình tiền đều viên mãn, ôm trọn vận may vào người bắt đầu từ tuần mới 26/6/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 3 ngày từ 21-23/6 ÂM THANH MAY MẮN VANG VỌNG: 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền tài ngập két, ăn nên làm ra, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cập bến giàu có

Liên tiếp 3 ngày từ 21-23/6 ÂM THANH MAY MẮN VANG VỌNG: 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền tài ngập két, ăn nên làm ra, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cập bến giàu có

Theo tử vi 12 con giáp, 3 người tuổi này tính tình dễ tính, dễ gần, bao dung và rộng lượng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

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