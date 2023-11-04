3 con giáp tưng bừng hưởng lộc trời cho vào đúng 11 giờ trưa ngày 4/11: Vận may nhiều không kể siết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cuộc sống bước sang trang mới, phúc khí hanh thông vào đúng 11 giờ trưa ngày 4/11.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn thông minh, lanh lợi, biết nắm bắt ý đồ của cấp trên. Con giáp này có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vào đúng 11 giờ trưa ngày 4/11, bản mệnh có quý nhân mang đến niềm vui bất ngờ. Tuổi Dậu có thể đón nhận thử thách trong tương lai. Đó cũng chính là cơ hội để bản mệnh tỏa sáng rực rỡ.

Người tuổi Dậu có thể ký kết những hợp đồng làm ăn tốt, mang về lợi nhuận khả quan. Các kế hoạch mà con giáp này đã đặt ra đều được tiến hành một cách suôn sẻ. Người kinh doanh buôn bán thậm chí có thể xem xét việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Đường tình duyên của tuổi Dậu cũng tương đối êm đẹp. Người có cặp có đôi dù bận rộn vẫn dành thời gian quan tâm đến đối phương, chia sẻ tình cảm, hai bên biết trân trọng nhau.

3 con giáp tưng bừng hưởng lộc trời cho vào đúng 11 giờ trưa ngày 4/11: Vận may nhiều không kể siết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong số các con giáp thì những người tuổi Dần luôn là người có sức phát triển mạnh mẽ. Tất nhiên, điều đáng quý nhất chính là sự chăm chỉ, bền bỉ nỗ lực của bạn. Nhờ đó mà tuổi Dần nhận được nhiều điều bất ngờ và may mắn rất tình cờ, gặp được sự giúp đỡ của quý nhân.

Phần lớn những người tuổi Dần đều có ý chí hơn người cuộc sống hơn người nên dễ thành công trong sự nghiệp. Tử vi vào đúng 11 giờ trưa ngày 4/11, những chú Hổ sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc cũng "từ trên trời rơi xuống", cả sự nghiệp lẫn tiền bạc đều có cơ hội phất nhanh, mau chóng đạt được sự giàu có.

Bạn có thể tích lũy được nhiều mối quan hệ tốt, đây là thời cơ để con giáp tuổi Dần làm nên chuyện lớn.

3 con giáp tưng bừng hưởng lộc trời cho vào đúng 11 giờ trưa ngày 4/11: Vận may nhiều không kể siết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tử vi vào đúng 11 giờ trưa ngày 4/11 cho biết, con giáp Sửu có vô số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn. Sửu có tiềm năng khám phá lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, được các cấp lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi họ. Sửu tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

3 con giáp tưng bừng hưởng lộc trời cho vào đúng 11 giờ trưa ngày 4/11: Vận may nhiều không kể siết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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