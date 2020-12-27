3 con giáp tự mình GÂY NGHIỆP, lành ít dữ nhiều, RƯỚC HỌA vào người trong năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 27/12/2020 06:36

Bước sang năm mới Tân Sửu 2021 những con giáp xui xẻo này phải tự kiểm soát hành vi của bản thân, tránh xa thị phi nếu không sẽ lành ít dữ nhiều, họa ập xuống đầu.

Số trời đã định, nếu thuộc 3 con giáp xui xẻo nhất năm Tân Sửu 2021 này gia chủ phải cẩn trọng trong mọi điều kẻo rước họa vào người, lành ít dữ nhiều. 

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Hãy ngưng sống giả tạo, ăn gian nói dối nếu không họa sẽ ập xuống đầu bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi năm mới Tân Sửu 2021 chỉ rõ, chính vì thói ganh ghét, đố kỵ và cạnh tranh không lành mạnh của mình nên Dậu liên tục rước họa vào nhà. Chẳng những bị cấp trên xa lánh, đồng nghiệp dè chừng, Dậu còn đứng trước nguy cơ mất trắng những gì đang có.

Thế nên, để bảo toàn vận số con giáp xui rủi này hãy tự chất vấn bản thân. Đừng quá ngạo mạn, cũng đừng tự cho mình thanh cao khi toàn làm những điều đáng xấu hổ. Hãy ngưng sống giả tạo, ăn gian nói dối nếu không họa sẽ ập xuống đầu bạn. 

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Tuất luôn cho rằng mình là người sống ngay thẳng, nhưng thực chất họ lại là người chỉ biết nghĩ cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vốn là con giáp trọng sĩ diện, thích thể hiện nên Tuất luôn phô trương những gì mình đang có. Họ thích khoe khoang, cực thích hơn thua, muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tuất luôn cho rằng mình là người sống ngay thẳng, nhưng thực chất họ lại là người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nói lời tổn thương người khác, ôm hết lợi ích về mình nhưng vẫn tỏ ra lương thiện nên dù là người hiền lành đến mấy cũng chẳng dám đưa tay giúp đỡ Tuất khi họ gặp khó khăn. 

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Năm mới Tân Sửu 2021 của con giáp đen đủi này sẽ phải đối mặt với vô số kiếp nạn, lành ít dữ nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nổi tiếng là con giáp khéo léo, nhanh nhẹn và biết đối nhân xử thế nhưng thực chất Thân lại không hề tử tế như những gì họ thể hiện. Ăn không nói có, thích dựng chuyện nói xấu người khác nên Thân đã tự dệt nên thị phi, biến bản thân trở nên đáng ghét mà không hề hay biết.

Nếu không sớm giác ngộ, từ bỏ thói xấu này đời Thân sẽ chìm trong khổ đau. Năm mới Tân Sửu 2021 của con giáp đen đủi này sẽ phải đối mặt với vô số kiếp nạn, lành ít dữ nhiều. Đây chính là báo ứng mà Thân phải nhận lấy theo luật nhân quả.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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