Đường tài lộc thời gian này của tuổi Sửu vượng phát, khởi sắc hơn hẳn so với giai đoạn đầu năm 2022 đến nay. Các dự án đầu tư bất động sản hay kinh doanh cổ phiếu không những phát triển mà còn giúp Sửu thu về khoản tiền lớn.

Tử vi hôm nay cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Sửu diễn ra vô cùng may mắn khi có Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Sự nghiệp được cả cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng đề xuất lên vị trí mới sau chuỗi ngày làm việc hiểu quả.

Trời sinh những người tuổi Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn, gây sự với bất kì ai nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cọc cằn, khó chịu. Mão có nhiều mục tiêu, chí hướng song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì họ chọn cuộc sống an phận, bình yên.

Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu tốt lành. Người độc thân mạnh dạn hơn trong việc mở lòng mình với người trong mộng và may mắn được đáp trả. Đối với người đã yên bề gia thất mọi thứ diễn biến thuận lợi, vợ chồng ít khi xảy ra cãi vã.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay 13/12/2022 con giáp may mắn sẽ đón lấy những điều tích cực trong cả sự nghiệp lẫn cuốc sống.Sự nghiệp được cấp trên trọng dụng và giao phó cho nhiều dự án quan trọng, chỉ cần bạn làm tốt khả năng lên chức trong mai này là rất gần. Đường tài lộc vượng phát, bạn được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên các dự án sớm phát triển bền vững và mang về nhiều lợi nhuận kếch xù cho con giáp này.

Bản mệnh không chỉ may mắn trong tài lộc công danh mà còn vận đào hoa bủa vây. Nếu còn độc thân thì tuổi Mão có cơ may tìm thấy một nửa chân ái của đời mình. Với những người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm phần gắn kết, yêu thương nhau hơn.

Sự nghiệp được cấp trên trọng dụng và giao phó cho nhiều dự án quan trọng, chỉ cần bạn làm tốt khả năng lên chức trong mai này là rất gần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là con giáp sở hữu nhiều may mắn nhất trong giai đoạn này do đó đừng vì vậy mà khiến bạn trở nên lười biếng. Con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tử vi dự đoán trong hôm nay (13/12/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Thìn có sự thăng tiến. Cấp trên đang chú ý đến bạn đấy, nếu con giáp này phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao.

Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm. Một số người còn may mắn trúng số trong thời gian, thậm chí là giải đặc biệt mang về khoản tiền khủng cho bản mệnh. Cuộc sống từ nay bước sang trang mới hoàn toàn.

Người tuổi Mão có số đào hoa, nam nữ đều dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý.

Tử vi dự đoán trong hôm nay (13/12/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Thìn có sự thăng tiến. Cấp trên đang chú ý đến bạn đấy, nếu con giáp này phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!