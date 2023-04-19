Tý có Thiên Quan chiếu mệnh nên công việc không mấy suôn sẻ, nghỉ ngơi thì không sao chứ cứ đi làm là có chuyện. Kiểu gì cũng có đứa sân si, thích gây chuyện và đặt điều chỉ vì bạn giỏi hơn nó.

Đường tài lộc cũng lận đận không kém vì cục diện Thủy khắc Thổ. Bạn mệt nhoài vì áp lực tiền bạc nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Anh em bạn bè ai cũng vất vả, khó khăn nên khó mà nhờ vả.

Vận lâm Tương Hại nên trong các mối quan hệ hay có lục đục, tâm trạng mệt mỏi không biết tâm sự cùng ai. Nhiều người sắp chia tay, hoặc tiễn người thân, bạn bè đi xa làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 19/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không có nhiều thay đổi, thường xuyên tìm nơi có nhiều thiên nhiên.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc vào trạng thái cân bằng, không có nhiều thay đổi, chú ý hình tượng nơi công sở.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu hôm nay đón nhận.

Tài lộc: Tài lộc không có nhiều, cân nhắc trước sau với những bữa nhậu.

Sức khỏe: Hạn chế các món ăn dầu mỡ, không tốt cho quá trình giảm cân lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng 4, vận trình của tuổi Mùi dự báo sẽ có nhiều diễn biến đặc biệt. Ban đầu, họ có thể đương đầu với một số quyết định rất khó khăn, buộc phải chấp nhận hi sinh, gồng mình gánh chịu. Nhưng sau đó, con giáp này lại bắt đầu đón đợi cơ hội may mắn với tài lộc nở hoa, công danh phát đạt.‏

‏Dù vậy, mức độ may mắn với mỗi một cá nhân lại khác nhau, phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị trước đó của họ. Nhưng dù ở mức độ nào, hãy tận dụng tối đa cơ hội mình nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm