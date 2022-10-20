3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (20/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ nay ôm cả bạc tỷ trong tay, tài khoản nhảy số như vũ bão, an nhàn tựa lưng vào “núi vàng”, đón hỷ sự tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 04:29

Chiều nay, 3 con giáp may mắn "chạm nóc" khi trúng số độc đắc. Từ đây cuộc đời chính thức sang trang mới, làm gì cũng vạn sự hanh thông, hầu bao rủng rỉnh không lo túng thiếu.

Tuổi Dậu 

Những người tuổi Dậu có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong chiều nay. Sinh ra đã có lý tưởng sống, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu nên người tuổi Dậu không sớm thì muộn sẽ thành công.

Trong thực tế, những người tuổi Dậu bị đánh giá là cảm tính, không lý trí và điều này đôi khi khiến họ bị vuột mất vận may. Nhưng trong hôm nay, người tuổi Dậu sẽ trở nên điềm đạm, bình tĩnh hơn. Ngoài ra, họ còn có thêm quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Nhìn chung, trong hôm nay, nếu là người làm công ăn lương thì tuổi Dậu sẽ có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Còn nếu buôn bán, bạn sẽ chốt đơn ầm ầm.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (20/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ nay ôm cả bạc tỷ trong tay, tài khoản nhảy số như vũ bão, an nhàn tựa lưng vào “núi vàng”, đón hỷ sự tưng bừng - Ảnh 1
Những người tuổi Dậu có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong chiều nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

So với các con giáp ở trên, tuổi Tý có thể không phải là người liều lĩnh, độc lập hay kiên cường nhất, thế nhưng bản lĩnh của họ khi xảy ra chuyện lại xứng đáng đứng đầu. Theo các chuyên gia phong thủy, càng khó khăn thì người tuổi Tý lại càng điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề.

Chính cái đầu lạnh như băng này giúp họ bình tĩnh để đưa ra các giải pháp tối ưu, nhờ thế, dù phải đối mặt với những sóng gió nào thì người tuổi Tý cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua. 

Tử vi học có nói, thời gian trước là lúc tương đối sóng gió với người tuổi Tý. Tuy nhiên, chiều nay, tuổi Tý như được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây, may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, đến cuối năm không trở thành đại gia thì chuyện tiền nong cũng vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai. 

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (20/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ nay ôm cả bạc tỷ trong tay, tài khoản nhảy số như vũ bão, an nhàn tựa lưng vào “núi vàng”, đón hỷ sự tưng bừng - Ảnh 2
Tử vi học có nói, thời gian trước là lúc tương đối sóng gió với người tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Sửu

Chiều nay, người tuổi Sửu có quý nhân phù trợ nên càng về cuối năm thì sự hỗ trợ này càng chứng tỏ được hiệu quả và góp phần đáng kể vào thành công của họ, dù cho họ có làm về đầu tư, kinh doanh hay các ngành nghề khác.

Tử vi học có nói, chiều nay sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Sửu, mọi chuyện trong cuộc sống của họ không những suôn sẻ, hanh thông, mà tiền bạc cũng dễ kiếm, giúp họ có một cái Tết vô cùng sung túc, dư dả. 

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tuổi Sửu biết kiểm soát lời nói và hành động của mình, tránh xa các mâu thuẫn, thị phi, chỉ tập trung vào công việc của mình thì họ sẽ còn gặt hái được thêm nhiều thành tựu nữa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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