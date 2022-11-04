3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (04/11) nhờ Thần Tài "cầm tay chỉ lối", từ đây nắm bạc tỷ trong tay, của cải đổ về đầy nhà, một bước phất lên thành đại gia triệu đô, tương lai dát vàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 04:24

Đúng chiều nay, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục nhờ Thần Tài kề cạnh ban cho trúng số đổi đời, từ đây giàu sang phú quý mỹ mãn. Cùng xem 3 con giáp nào nên đi mua vé số hôm nay nhé!

Tuổi Thân

Thìn Thân Bán Hợp mang tới cho người tuổi Thân vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ. Con giáp này đang được may mắn chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận cho cả hai bên. Chiều nay sẽ là thời gian mà bạn tìm được đối tác phù hợp.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần càng khiến tài khí của những những người tuổi Thân thêm vượng. Bản mệnh nên tranh thủ chiều nay để tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Thần Tài đang đứng về phía bạn, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Chiều nay quả là một ngày may mắn với bản mệnh khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn.

Con số may mắn của tuổi Thân trong chiều nay là: 5, 67, 49

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (04/11) nhờ Thần Tài 'cầm tay chỉ lối', từ đây nắm bạc tỷ trong tay, của cải đổ về đầy nhà, một bước phất lên thành đại gia triệu đô, tương lai dát vàng rực rỡ - Ảnh 1
Con số may mắn của tuổi Thân trong chiều nay là: 5, 67, 49. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Tý đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân Tam Hợp trong chiều nay. Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy được những điều tưởng chừng đã mất đi. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước.

Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự so bì ai yêu ai nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.

Trong công việc, những chú Chuột được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

Con số may mắn của tuổi Tý trong chiều nay là: 42, 68, 9

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (04/11) nhờ Thần Tài 'cầm tay chỉ lối', từ đây nắm bạc tỷ trong tay, của cải đổ về đầy nhà, một bước phất lên thành đại gia triệu đô, tương lai dát vàng rực rỡ - Ảnh 2
Trong công việc, những chú Chuột được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành vào chiều nay này. Người tuổi Dậu vốn lạc quan, vui vẻ, mối quan hệ giữa các cá nhân trong thời gian tới sẽ mở rộng nhanh chóng. 

Tuổi Dậu nên nhớ rằng sự hòa thuận với đồng nghiệp trong thời gian tới có thể sẽ giúp họ có được sự nghiệp thăng hoa. Quý nhân của họ không ai khác mà chính là những người đồng nghiệp bên cạnh. Bất kể làm việc gì, thái độ của tuổi Dậu sẽ giúp họ được cấp trên tín nhiệm hơn, đồng nghiệp ngưỡng mộ hơn, từ đó con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, thậm chí có cơ hội thăng chức tăng lương, ngoài ra mối quan hệ trong công việc cũng mở rộng không ngờ, trở thành người "trên vạn người".

Ngoài ra, thời gian tới tuổi Dậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, có vận đào hoa cao chiếu, người độc thân gặp được nhân duyên tốt, có người khác giới yêu thầm, thậm chí có thể là quý nhân giúp tuổi Dậu đổi đời. 

Con số may mắn của tuổi Dậu trong chiều nay là: 7, 92, 00

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 2 ngày cuối tuần (05/11 - 06/11), Thần Tài tương trợ, vận đỏ bủa vây 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, tay trái tay phải cầm vàng cầm bạc, đón cuối tuần sung túc

Tử vi 2 ngày cuối tuần (05/11 - 06/11), Thần Tài tương trợ, vận đỏ bủa vây 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, tay trái tay phải cầm vàng cầm bạc, đón cuối tuần sung túc

Đúng vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp sau tài lộc rủng rỉnh đầy nhà, Thần Tài yêu thương che chở nên mọi sự suôn sẻ, cuối tuần tha hồ "ngồi chơi xơi nước".

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