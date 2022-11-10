Tử vi nói rằng tuổi Sửu là một trong những con giáp phát tài đúng ngày thứ Sáu 11/11/2022. Bản mệnh đón nhận sự tăng trưởng mạnh về tài chính khi biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Vận khí khởi sắc giúp tuổi Sửu có lợi thế trong các mối quan hệ tập thể và hợp tác. Khi các mối quan hệ ngày càng rộng mở, bản mệnh càng có nhiều cơ hội gặp được quý nhân, giúp ích cho con đường phát triển sự nghiệp.

Người tuổi Tỵ có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Họ không ngại gian khó để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số người tuổi Tỵ đều gặt hái nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bản mệnh không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định mà còn tạo được chỗ đứng trong xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sửu có tiềm năng khám phá lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, được các cấp lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi họ. Sửu tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

Đúng thứ Sáu ngày 11/11/2022, Tỵ là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời. Vận tài chính của Tỵ được cải thiện vô cùng tích cực. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Tỵ không còn sợ tiểu nhân cản đường. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều vui cũng như thử thách lớn. Khi vượt qua, Tỵ sẽ không còn sợ bất cứ thất bại nào nữa.

Người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng. Con giáp tuổi Tỵ dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.

Vận tài chính của Tỵ được cải thiện vô cùng tích cực, những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Tỵ không còn sợ tiểu nhân cản đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có ý chí phấn đấu, sống lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn. Bản mệnh có tham vọng tạo nên sự nghiệp vững chắc ổn định, dù không thể giàu có thì cũng phải có cuộc sống no đủ. Tử vi nói rằng, thứ sáu này, tuổi Tuất sẽ vượt qua khó khăn nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Cuộc sống của bản mệnh từ giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới, khó ai sánh bằng.

Vận trình của tuổi Tuất bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Trong thời gian này, tuổi Tuất chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc. Nếu tuổi Tuất biết nắm thời cơ thì có thể phất lên nhanh chóng, cuộc sống ngày một dư dả, sung túc.

Tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban. Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt. Vận may của tuổi Tuất sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Tuất gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Trong thời gian này, tuổi Tuất chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc, may mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.