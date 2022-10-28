3 con giáp trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (29/10), Quý nhân âm thầm giúp đỡ, tiền vàng đổ về chật két, của cải đầy nhà, công việc như ý, thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 16:17

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (29/10), 3 con giáp này đón tin vui, tài lộc bùng nổ, gặt hái được thành công mới, kiếm được nhiều tiền hơn.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (29/10), ngày tới là thời điểm tuyệt vời cho những người tuổi Mão lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn.

Trong cuộc sống, người tuổi Mão sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Mão cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (29/10), Quý nhân âm thầm giúp đỡ, tiền vàng đổ về chật két, của cải đầy nhà, công việc như ý, thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (29/10), tuổi Mão vàng đổ về chật két, của cải đầy nhà, công việc như ý, thuận lợi đủ đường. (Ảnh minh họa: Internet)

Người tuổi Mão không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Mão nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Mão có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó, trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm.

Thời gian gần đây, họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà con giáp này tỏ ra nản lòng. Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (29/10), người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (29/10), Quý nhân âm thầm giúp đỡ, tiền vàng đổ về chật két, của cải đầy nhà, công việc như ý, thuận lợi đủ đường - Ảnh 2

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

Họ cũng cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân từ đó vững vàng hơn trong sự nghiệp. Người tuổi này làm ăn phát tài phát lộc, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Tỵ

Khổ tận cam lai chính là điều tương ứng với người tuổi Tỵ. Sau chuỗi ngày cực khổ, sự nghiệp giậm chân tại chỗ, con giáp này cuối cũng được hưởng trái ngọt. Mọi cố gắng, nỗ lực trong công việc đều được đền đáp xứng đáp. Sau khi vượt qua được hạn xấu, người tuổi Tỵ bước vào thời kỳ “hái ra tiền”, các công việc tay trái của người sinh năm này đều có sự tăng trưởng trong thu nhập, khiến khoản tích lũy cuối năm tăng lên trông thấy.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (29/10), Quý nhân âm thầm giúp đỡ, tiền vàng đổ về chật két, của cải đầy nhà, công việc như ý, thuận lợi đủ đường - Ảnh 3

Tử vi ngày mai (29/10), không chỉ gặp may về đường tài lộc – công danh, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ cũng khởi sắc. Người độc thân sẽ gặp được một nửa lý tưởng hoặc được mai mối với đối tượng tốt, sớm xác lập mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Với con giáp nào đang yêu sẽ chuẩn bị đón hỷ sự. Các cặp vợ chồng có một trong hai tuổi Tỵ nhanh nhận được tin vui quý tử trong dịp cuối năm, khiến cuộc sống trở nên tròn đầy, viên mãn.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay ngày (28/10), Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, tiền vô tới tấp, "hốt cạn'' may mắn, phát tài rực rỡ, giàu có bừng bừng

Sau hôm nay ngày (28/10), Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, tiền vô tới tấp, "hốt cạn'' may mắn, phát tài rực rỡ, giàu có bừng bừng

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày (28/10), 3 con giáp này bắt được vận may, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc ào ào đổ về túi, giàu có vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai (29/10) đúng 16h30 ngày mai (29/10) 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền