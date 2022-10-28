Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (29/10), ngày tới là thời điểm tuyệt vời cho những người tuổi Mão lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn.

Người tuổi Mão không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Mão nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Mão có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó, trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

Trong cuộc sống, người tuổi Mão sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Mão cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm.

Thời gian gần đây, họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà con giáp này tỏ ra nản lòng. Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (29/10), người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

Họ cũng cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân từ đó vững vàng hơn trong sự nghiệp. Người tuổi này làm ăn phát tài phát lộc, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Tỵ

Khổ tận cam lai chính là điều tương ứng với người tuổi Tỵ. Sau chuỗi ngày cực khổ, sự nghiệp giậm chân tại chỗ, con giáp này cuối cũng được hưởng trái ngọt. Mọi cố gắng, nỗ lực trong công việc đều được đền đáp xứng đáp. Sau khi vượt qua được hạn xấu, người tuổi Tỵ bước vào thời kỳ “hái ra tiền”, các công việc tay trái của người sinh năm này đều có sự tăng trưởng trong thu nhập, khiến khoản tích lũy cuối năm tăng lên trông thấy.

Tử vi ngày mai (29/10), không chỉ gặp may về đường tài lộc – công danh, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ cũng khởi sắc. Người độc thân sẽ gặp được một nửa lý tưởng hoặc được mai mối với đối tượng tốt, sớm xác lập mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Với con giáp nào đang yêu sẽ chuẩn bị đón hỷ sự. Các cặp vợ chồng có một trong hai tuổi Tỵ nhanh nhận được tin vui quý tử trong dịp cuối năm, khiến cuộc sống trở nên tròn đầy, viên mãn.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.