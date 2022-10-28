Tử vi dự báo sau hôm nay ngày (28/10), người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

Người tuổi Ngọ càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người. Người tuổi Ngọ chỉ cần tranh thủ thời gian may mắn này nỗ lực hết mình trong những mục tiêu mà an theo đuổi, nhất định những chú ngựa sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Mặc dù, trong thời gian này tuổi Ngọ đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc. Tuy nhiên, khi bước sang "thời điểm vàng" này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Họ được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này "năng nhặt chặt bị", không thích tiêu pha hoang phí. Người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm.

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày (28/10), người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Ví trí nhớ tốt, trí tưởng tượng phong phú, họ đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Người tuổi này được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ.

Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày (28/10), người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân – người có khả năng xoay chuyển tình thế khó khăn thành cơ hội để con giáp này “lột xác” ngoạn mục. Trong cái khó ló cái khôn, người sinh năm Tuất có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ sự trợ giúp của một người thân hoặc bạn bè từ phương xa lâu ngày gặp lại. Sau hôm nay ngày (28/10), tài khoản của con giáp này sẽ liên tục tăng lên, vượt xa cả mức tưởng tượng.

Đặc biệt, với người tuổi Tuất làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc thẩm mỹ, kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, thu nhập càng về cuối năm càng tăng mạnh nhờ lượng khách hàng và giá trị sản phẩm tăng. Không những vậy, người tuổi Tuất còn có vận đỏ ở các trò may rủi, hoặc trúng số hoặc sẽ được trúng thưởng khi mua hàng hay dùng các dịch vụ tiện ích…

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.