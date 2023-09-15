3 con giáp trúng mánh, liên tục đón hỷ tín trong 2 ngày cuối tuần (16/9 và 17/9): Sự nghiệp thành công vang dội, ngồi trên đỉnh cao vinh quang, hóa thành đại gia

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi thường có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh. Đặc biệt, những người tuổi Mùi thừng là những người quảng giao, giỏi kết bạn và tạo dựng được mối quan hệ tốt với những người xung quanh, vì thế nên vận quý nhân của họ cũng rất tốt.

Chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đồng thời, chính vì vậy, thì đây cũng là khoảng thời gian tuổi Mùi sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm.

Theo sách tử vi cho biết thì trong 2 ngày cuối tuần (16/9 và 17/9), những người tuổi Mùi sẽ được sao tốt chiếu mệnh, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Thêm vào đó tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ nên rất có thể trong 2 ngày cuối tuần (16/9 và 17/9) bạn sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thức thời, luôn biết điều gì là tốt nhất với bản thân ở từng thời điểm. Họ luôn đặt ra mục tiêu phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân, không sân si hay 'trèo cao'.

Con giáp này thích giúp đỡ người khác, họ vui vẻ và luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe. Họ giao tiếp tốt nên có nhiều bạn bè, tuy nhiên lại không chủ động kết thân với bất kỳ ai.

Trong 2 ngày cuối tuần (16/9 và 17/9), người tuổi Tuất bước sang trang mới với nhiều thay đổi về công việc và tài chính. Cụ thể, họ bất ngờ nhận quyết định thăng chức, tiền lương và thưởng cũng theo đó tăng lên tương xứng với vị trí và khả năng của họ. Ngoài ra, con giáp này còn trúng mánh khoản tiền lớn từ công việc phụ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước vào giai đoạn này, công việc của người tuổi Ngọ vô cùng hanh thông, tiền bạc cũng dồi dào. Trong 2 ngày cuối tuần (16/9 và 17/9), những người mang bản mệnh này có nhiều cơ hội kiếm tiền và rước tài lộc về túi. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Người làm công ăn lương thì vì chăm chỉ và nỗ lực suốt thời gian qua nên đây là thời điểm để tận hưởng thành quả của chính mình. Quan lộ và tài lộ của người tuổi Ngọ rất thênh thang nên chỉ cần tập trung và cố gắng kiên trì thì sẽ sớm gặt hái quả ngọt.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt, hạn chế mua những thứ không cần thiết kẻo dễ rơi vào tình cảnh cháy ví trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.