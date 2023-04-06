3 con giáp trời phú thông minh hết phần thiên hạ, 'thừa thắng xông lên' gom tiền về túi, được đà thăng tiến cuộc sống thêm sung túc

Người tuổi Thân rất thông minh, có lợi thế đặc biệt trong việc kiếm tiền, thứ nhất là họ có thể thể hiện bản thân một cách tích cực và hào phóng, thứ hai là phong cách kinh doanh của họ khá hào phóng, sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho người khác, để họ có thể làm việc trôi chảy và làm cho tương lai của họ ngày càng thịnh vượng, chỉ số IQ của họ cũng tương đối cao, và họ có thể đưa ra phản ứng chính xác trong các tình huống khẩn cấp khác nhau, vì vậy họ sẽ không có quá nhiều khủng hoảng, có thể khiến cuộc sống trở nên rất viên mãn, và có những thay đổi lớn hàng ngày, hàng năm.

Trong số những con giáp , những người tuổi Ngọ được xem là có phúc khí lớn và được che chở dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trời sinh tuổi Ngọ vốn tự lập, thích một mình ngao du thiên hạ, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ ai nên họ tha hồ bay nhảy và làm những điều mình muốn. Trong những năm đầu, tuổi Ngọ gặp phải khó khăn, trắc trở nhưng không đáng kể, tất cả chỉ là thử thách để giúp họ có được một cuộc sống sung túc và viên mãn sau này.

Trong 3 năm tới đây, tuổi Ngọ sẽ đối mặt với nhiều sự thay đổi. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong 3 năm tới đây, tuổi Ngọ sẽ đối mặt với nhiều sự thay đổi mà mình không ngờ đến. Ngỡ tưởng có biến cố nhưng không phải, đó là bước đệm, bước ngoặt để tuổi Ngọ đổi đời, tài vận không những ngày càng tăng vọt theo thời gian mà sự nghiệp lại vững vàng, ổn định, đủ để sống sung túc cả đời mà không cần dựa dẫm bất cứ ai.

Tuổi Tuất

Theo tử vi năm 2023, vận niên năm nay của người tuổi Tuất là Hầu Thực Quả, có nghĩa là khỉ ăn trái cây là một năm rất tốt. Đây cũng sẽ là một năm đầy hy vọng nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh mới, việc lập kế hoạch cho tương lai của mình sẽ giúp bạn ngày càng tiến bộ hơn nữa. Chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến.

Do đó, phương diện sự nghiệp có Nhị Hợp tương trợ, lại thêm cát tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, con giáp này còn thường xuyên được giới thiệu các cơ hội phát triển mới, kết giao nhiều mối quan hệ thân tình. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất, kinh doanh thì bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu luôn trong năm nay.

Phương diện sự nghiệp có Nhị Hợp tương trợ, lại thêm cát tinh phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Đối với các cơ hội nhảy việc, nhiều người có thể còn cân nhắc, lo ngại vì không biết mình có thể thích nghi được với một môi trường làm việc mới, với những người đồng nghiệp mới hay không. Bản mênh tưởng rằng những sự cầu toàn, chu đáo của mình sẽ cản trở bạn rất nhiều. Tuy nhiên, ngược lại nó chính là những điểm mạnh giúp bạn có được nhiều cơ hội mới đầy hứa hẹn, nhất là trong lĩnh vực yêu thích và đam mê. Nhờ vậy, cả năng lực và vị thế của con giáp này sẽ được tăng lên đáng kể.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)