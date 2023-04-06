3 con giáp trời phú thông minh hết phần thiên hạ, 'thừa thắng xông lên' gom tiền về túi, được đà thăng tiến cuộc sống thêm sung túc

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 10:20

Bậc thầy tử vi điểm danh 3 con giáp này sự nghiệp được đà phất lên, tài sản tăng lên thêm vài con số, giúp cuộc sống an nhàn và sung túc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất thông minh, có lợi thế đặc biệt trong việc kiếm tiền, thứ nhất là họ có thể thể hiện bản thân một cách tích cực và hào phóng, thứ hai là phong cách kinh doanh của họ khá hào phóng, sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho người khác, để họ có thể làm việc trôi chảy và làm cho tương lai của họ ngày càng thịnh vượng, chỉ số IQ của họ cũng tương đối cao, và họ có thể đưa ra phản ứng chính xác trong các tình huống khẩn cấp khác nhau, vì vậy họ sẽ không có quá nhiều khủng hoảng, có thể khiến cuộc sống trở nên rất viên mãn, và có những thay đổi lớn hàng ngày, hàng năm.

3 con giáp trời phú thông minh hết phần thiên hạ, 'thừa thắng xông lên' gom tiền về túi, được đà thăng tiến cuộc sống thêm sung túc - Ảnh 1
Người tuổi Thân rất thông minh, có lợi thế đặc biệt trong việc kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong số những con giáp, những người tuổi Ngọ được xem là có phúc khí lớn và được che chở dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trời sinh tuổi Ngọ vốn tự lập, thích một mình ngao du thiên hạ, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ ai nên họ tha hồ bay nhảy và làm những điều mình muốn. Trong những năm đầu, tuổi Ngọ gặp phải khó khăn, trắc trở nhưng không đáng kể, tất cả chỉ là thử thách để giúp họ có được một cuộc sống sung túc và viên mãn sau này.

3 con giáp trời phú thông minh hết phần thiên hạ, 'thừa thắng xông lên' gom tiền về túi, được đà thăng tiến cuộc sống thêm sung túc - Ảnh 2
Trong 3 năm tới đây, tuổi Ngọ sẽ đối mặt với nhiều sự thay đổi. Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt trong 3 năm tới đây, tuổi Ngọ sẽ đối mặt với nhiều sự thay đổi mà mình không ngờ đến. Ngỡ tưởng có biến cố nhưng không phải, đó là bước đệm, bước ngoặt để tuổi Ngọ đổi đời, tài vận không những ngày càng tăng vọt theo thời gian mà sự nghiệp lại vững vàng, ổn định, đủ để sống sung túc cả đời mà không cần dựa dẫm bất cứ ai.

Tuổi Tuất

Theo tử vi năm 2023, vận niên năm nay của người tuổi Tuất là Hầu Thực Quả, có nghĩa là khỉ ăn trái cây là một năm rất tốt. Đây cũng sẽ là một năm đầy hy vọng nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh mới, việc lập kế hoạch cho tương lai của mình sẽ giúp bạn ngày càng tiến bộ hơn nữa. Chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến.

Do đó, phương diện sự nghiệp có Nhị Hợp tương trợ, lại thêm cát tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, con giáp này còn thường xuyên được giới thiệu các cơ hội phát triển mới, kết giao nhiều mối quan hệ thân tình. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất, kinh doanh thì bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu luôn trong năm nay.

3 con giáp trời phú thông minh hết phần thiên hạ, 'thừa thắng xông lên' gom tiền về túi, được đà thăng tiến cuộc sống thêm sung túc - Ảnh 3
Phương diện sự nghiệp có Nhị Hợp tương trợ, lại thêm cát tinh phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Đối với các cơ hội nhảy việc, nhiều người có thể còn cân nhắc, lo ngại vì không biết mình có thể thích nghi được với một môi trường làm việc mới, với những người đồng nghiệp mới hay không. Bản mênh tưởng rằng những sự cầu toàn, chu đáo của mình sẽ cản trở bạn rất nhiều. Tuy nhiên, ngược lại nó chính là những điểm mạnh giúp bạn có được nhiều cơ hội mới đầy hứa hẹn, nhất là trong lĩnh vực yêu thích và đam mê. Nhờ vậy, cả năng lực và vị thế của con giáp này sẽ được tăng lên đáng kể. 

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

Tử vi thứ Năm ngày 6/4/2023 của 12 con giáp: Tị - Ngọ thu hoạch lớn, kinh doanh đắt hàng; Thân - Tuất gánh họa, công việc chật vật

Tử vi thứ Năm ngày 6/4/2023 của 12 con giáp: Tị - Ngọ thu hoạch lớn, kinh doanh đắt hàng; Thân - Tuất gánh họa, công việc chật vật

Xem tử vi thứ Năm 6/4/2023 của 12 con giáp, bạn sẽ biết cụ thể những biến động trong vận trình của mình, từ đó luôn ở thế chủ động ứng phó.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to