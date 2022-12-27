3 con giáp số đỏ nhất từ Tết Dương lịch trở đi, của cải chất đống, đại cát đại lợi, không cần bon chen mà tiền tài vẫn ào ào về túi

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 16:40

Làm ăn trúng lớn, phú quý ập xuống không kịp trở tay là những gì 3 con giáp may mắn này chuẩn bị đón nhận từ Tết Dương lịch trở đi.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là con giáp có gan làm giàu, biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân để vươn lên trong sự nghiệp. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Tý vẫn tự làm đại gia, có của ăn của để khiến nhiều người phải ghen tị.

3 con giáp số đỏ nhất từ Tết Dương lịch trở đi, của cải chất đống, đại cát đại lợi, không cần bon chen mà tiền tài vẫn ào ào về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ Tết Dương lịch trở đi, tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà những con giáp tuổi Tý. Hãy tận dụng thật tốt những cơ hội này, từ đó việc mua nhà lầu, sắm xe sang cũng chỉ là chuyện nhỏ với tuổi Tý.

Tuổi Tị

Vận trình tài lộc của người tuổi Tị có những điểm sáng rực rỡ từ Tết Dương lịch trở đi. Bạn được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh kí kết hợp đồng. Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã nung nấu từ lâu ngay, chớ chần chừ do dự mà để lỡ.

3 con giáp số đỏ nhất từ Tết Dương lịch trở đi, của cải chất đống, đại cát đại lợi, không cần bon chen mà tiền tài vẫn ào ào về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Ngoài ra, bạn hãy tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao, từ thiện. Những người bạn quen biết rất có thể sẽ trở thành quý nhân trợ giúp bạn trong tương lai đấy.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Người cầm tinh con Dê sinh ra đã thông minh, lanh lợi lại chịu thương chịu khó. Bạn luôn biết nắm bắt nhiều cơ hội tốt để đổi đời đổi vận, làm giàu trong nháy mắt.

3 con giáp số đỏ nhất từ Tết Dương lịch trở đi, của cải chất đống, đại cát đại lợi, không cần bon chen mà tiền tài vẫn ào ào về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ Tết Dương lịch trở đi, vận thế của người tuổi Mùi ngày càng vượng sắc, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho. Bạn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, những khoản hợp đồng béo bở sẽ rơi trúng, hứa hẹn một tháng bội thu, giàu có.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực', năm 2023 ngủ trên đống tiền, sự nghiệp phất như diều gặp gió, đổi đời phú quý giàu sang

Chúc mừng 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực', năm 2023 ngủ trên đống tiền, sự nghiệp phất như diều gặp gió, đổi đời phú quý giàu sang

Tử vi năm 2023 dự đoán, những con giáp này sẽ vô cùng giàu có, vận khí hanh thông, thành công hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tết dương lịch tử vi tết dương lịch 2023 tử vi đầu năm 2023 tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 10 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành