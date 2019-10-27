3 con giáp sinh ra đã CÓ SỐ ĐẠI GIA, tài lộc bám chặt cả đời, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 27/10/2019 16:30

Đúng như câu nói “sinh ra đã ngậm thìa vàng”, nếu thuộc top con giáp may mắn, có số đại gia này cả đời bạn sẽ phúc khí dồi dài, tiền tài chất đống.

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn ngút trời này sẽ cả đời ngập trong nhung lụa, sung sướng an nhàn, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

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Từ ngưỡng 30 trở đi, Dần sẽ trở thành con giáp may mắn ngút trời, túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, thông minh và rất nhạy cảm với chuyện tiền nong. Họ có khát khao làm giàu, hoạch định đời mình vô cùng cẩn thận nên dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc, dư dả, của nả đầy nhà.

Từ ngưỡng 30 trở đi, Dần sẽ trở thành con giáp giàu sang ngút trời, túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền. Đặc biệt, sau khi kết hôn vận tài lộc của Dần sẽ càng vượng phát, tình tiền viên mãn, hạnh phúc ngất ngây. Cả đời Dần chẳng cần lo lắng cơm ái gạo tiền, bởi tài sản mà họ có được con cháu 3 đời tiêu xài thả ga cũng không hết.

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Tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ, sung túc cả đời chính là vận mệnh trời đã định sẵn cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, chăm chỉ, có chí tiến thủ nên Dậu được rất nhiều người quý mến thương yêu, bề trên nuông chiều hết mực. Hơn cả, ở con giáp này còn có sự quyết đoạn, khí chất hơn người nên luôn nổi bật giữa đám đông, công danh sự nghiệp xán lạn.

Nhờ giỏi kiếm tiền, quản lý tài chính khoa học và đầu tư khôn ngoan nên con giáp bản lĩnh này sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà. Tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ, sung túc cả đời chính là vận mệnh trời đã định sẵn cho Dậu.

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Nhờ có tài lộc đeo bám, may mắn theo chân nên con giáp thông minh này càng về hậu vận càng đại phú đại quý, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có tài lãnh đạo, biết cách xây dựng các mối quan hệ và khéo léo trong đối nhân xử thế. Ở con giáp này còn có sự kiên định, tinh anh và khả năng sáng tạo bất tận nên thường sớm gặt hái thành công, có mức thu nhập khiến ai cũng thèm thuồng.

Nhờ có tài lộc đeo bám, may mắn theo chân nên con giáp thông minh này càng về hậu vận càng đại phú đại quý, phát tài phát lộc. Từ ngưỡng 35 Thìn đã là đại gia bạc tỷ, tiền chất chật két, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Những tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, uống no lộc trời. Sang năm 2020 họ càng giàu sang phú quý, sung túc đủ đầy.

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