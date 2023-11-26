3 con giáp rực rỡ như vầng thái dương trong ngày 26/11 và 27/11: Tình tiền đỏ thắm, giàu sang phú quý miễn bàn, làm đâu gặt đấy

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị bội thu tiền tài, may mắn kéo đến tới tấp trong ngày 26/11 và 27/11.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp khá bất cần, ham chơi và háo thắng. Thế nhưng, tất cả những điều ấy đã giúp Ngọ có thêm trải nghiệm sống, được là chính mình và hiểu về lẽ đời hơn. Trong công việc, Ngọ luôn hết mình theo đuổi đam mê nên được cấp trên tín nhiệm, cất nhắc không ngừng.

Ngày 26/11 và 27/11 là thời điểm sự nghiệp của Ngọ đạt được những thành tựu đáng nể. Thăng chức tăng lương chỉ là chuyện nhỏ. May mắn lớn nhất trong thời gian này của Ngọ chính là dự án bấy lâu nay ấp ủ của họ sẽ được hiện thực hóa. Tiền tình viên mãn, hạnh phúc ngất ngây chính là những gì Ngọ nắm chắc trong tay.

3 con giáp rực rỡ như vầng thái dương trong ngày 26/11 và 27/11: Tình tiền đỏ thắm, giàu sang phú quý miễn bàn, làm đâu gặt đấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thật thà, đôn hậu và có cát tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn. Bản mệnh được nhiều quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Ngày 26/11 và 27/11 đường tài vận của Dần có thu hoạch kha khá, dự đoán là một khoảng thời gian bội thu.

Nắm thế thượng phong, trong ngày 26/11 và 27/11 Dần nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bản mệnh phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua hàng online quá trớn.

3 con giáp rực rỡ như vầng thái dương trong ngày 26/11 và 27/11: Tình tiền đỏ thắm, giàu sang phú quý miễn bàn, làm đâu gặt đấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

‏Người tuổi Tỵ vốn thông minh lanh lợi, giỏi giao tiếp, bạn bè khắp bốn phương. Họ vừa có được năng lực xuất sắc, vừa giỏi phán đoán, suy nghĩ tỉ mỉ, thường có thể xử lý mọi việc một cách xuất chúng. ‏

Trong ngày 26/11 và 27/11, bản mệnh sẽ có tài lộc dồi dào, hanh thông về mọi mặt. Trong sự nghiệp, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, không chỉ nhận được sự tin tưởng, khen ngợi của khách hàng mà còn được cấp trên đánh giá cao. Những dấu hiệu thuận lợi này đều có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.‏

‏Đồng thời, những người này đã có kinh nghiệm dày dạn sau một thời gian bươn chải, phải vượt qua nhiều khó khăn. Đây là lúc họ tận dụng những kinh nghiệm đã qua để làm việc ngày càng có hiệu suất cao hơn. Nhờ tâm thế không ngừng nỗ lực, con giáp này có kinh tế ngày càng thịnh vượng, thảnh thơi sống qua ngày, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không còn lo gặp rắc rối trong thời điểm này nữa.

3 con giáp rực rỡ như vầng thái dương trong ngày 26/11 và 27/11: Tình tiền đỏ thắm, giàu sang phú quý miễn bàn, làm đâu gặt đấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 26/11 tu vi ngay 27/11 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'