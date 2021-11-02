3 con giáp rũ sạch bùn đen, thăng hoa làm đại gia trong 1 nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 02/11/2021 07:44

Thời gian tới 3 con giáp này đón lộc tràn đầy.

Tuổi Thân

Theo tử vi dự đoán đến cuối năm, người cầm tinh con Khỉ năm nay dễ có đại hỷ, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình. Đây chính là nguyên nhân quan trọng có thể dẫn đến sự thay đổi công việc của con giáp. Có thể do "theo người ấy về dinh", chuyển đến vùng đất mới sinh sống, tuổi Thân sẽ có sự thay đổi nơi làm việc, thậm chí thay đổi một chút tính chất công việc. Tuy nhiên  đừng lo lắng, với bản tính nhanh nhạy, chăm chỉ, con giáp sẽ nhanh chóng thích nghi và vươn tới những tầm cao mới. Đôi khi còn được tặng một món tiền lớn trong tương lai không xa.

3 con giáp rũ sạch bùn đen, thăng hoa làm đại gia trong 1 nốt nhạc - Ảnh 1
Thân sẽ có sự thay đổi nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Năm 2021 thuộc năm hạn tam tai cuối cùng của người cầm tinh con Rắn, ẩn chứa đầy bão táp, mưu sự nhọc nhằn mà không chắc nên công cán gì. Vì vậy, đối mặt với nhiều biến động trong công việc, bản thân con giáp cũng có nhiều do dự, khó quyết. Tuổi Tỵ có thể sẽ có sự thuyên chuyển công tác đến miền đất khác, mang lại nhiều cơ hội khám phá, phát triển và địa vị lên một tầm cao mới. Ngoài ra, bản tính của bạn ngay cả khi không làm lãnh đạo, con giáp cũng cần làm chủ những ý tưởng, phần công việc của mình. Vì vậy, nếu cấp trên quá gò bó theo ý mình, tuổi Tỵ cũng sẵn sàng tìm kiếm một lãnh địa mới để thoả sức thể hiện tài năng, những sản phẩm độc đáo của bản thân.

Tuổi Dần

Sự thay đổi công việc của con giáp này lại đến từ việc hợp tác. Sẽ có những thay đổi và điều chỉnh kinh doanh có thể xảy ra do hợp tác dự án. Một khía cạnh, có những chú Hổ vẫn đang phân vân lựa chọn đâu mới là con đường phù hợp của mình, băn khoăn mãi, rồi cũng phải đưa ra một phương hướng cụ thể và nỗ lực đi theo nó. Có thể trong năm 2021, nỗ lực ấy vẫn chưa được hồi đáp, nhưng tuổi Dần hãy yên tâm rằng, đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn họ sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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