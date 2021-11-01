Bề trên che chở: 3 con giáp thăng tiến tài lộc trong thời gian tới, của nả ào ạt chảy về túi như mưa

Tâm linh - Tử vi 01/11/2021 14:20

3 con giáp đón vận may lớn trong thời gian tới, giàu sang sung túc cả đời.

Tuổi Tuất

Mùa thu năm nay sẽ là thời kỳ quan trọng trong sự thành công của người tuổi Tuất. Họ có bước tiến trong sự nghiệp, làm ăn phát đạt, cuộc sống viên mãn. Bản mệnh là người hoạt bát, năng động, ăn nói khéo léo, đầu óc nhanh nhạy. Họ là những người biết tùy cơ ứng biến, rất thận trọng trong việc đầu tư và quản lý tài chính. Con giáp tuổi Tuất luôn khôn ngoan khi làm bất cứ việc gì. Họ tin rằng vận mệnh có thể nằm trong tay mình. Một khi bắt tay vào làm việc gì, bản mệnh luôn cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Nhờ nỗ lực, cố gắng không ngừng, người tuổi Tuất luôn đạt được thành tích tổt, đền đáp cho những vất vả của họ. Vào mùa thu này, con giáp may mắn có tài vận hanh thông, công việc thuận lợi, đón nhận tài lộc đến không ngừng.

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Tuất luôn khôn ngoan khi làm bất cứ việc gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão. Người tuổi Mão có tài lộc bình thường trong tháng 11. Họ cũng gặp phải những mâu thuẫn, tai ương nhỏ nhặt, tuy nhiên không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 11, con giáp tuổi Mão sẽ đón nhận sự giúp đỡ của quý nhân, dưới sự phù hộ của Thần Tài. Nhờ đó, của cải của họ có thể phát triển tốt hơn trong thời gian tới, việc kinh doanh phát đạt, cuộc sống cũng hạnh phúc. Những con giáp tuổi Mão nhất định phải nhớ làm mọi việc nghiêm túc, trọn vẹn trong tháng này để có cơ hội gặt hái mùa màng bội thu, đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ và hạnh phúc đang chờ đón mình phía trước. Con giáp tuổi Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi cũng sẽ tạm biệt những điều không may mắn đến trong thời gian trước. Vào mùa thu, họ được các sao tốt chiếu mệnh nên cục diện thay đổi, vận trình tài lộc thể hiện không tốt trong thời gian trước sẽ cải thiện.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có tính cách rất đơn giản, đại khái. Họ cũng không thích quan tâm đến những vấn đề cá nhân của người khác, chỉ chú trọng đến việc hợp tác tốt trong công việc và sự nghiệp. Con giáp tuổi Thìn cũng không thích nhờ vả và luôn nỗ lực để kiếm tiền để thỏa mãn nhưng sở thích cá nhân của mình. Người tuổi Tuất là những người mạnh mẽ, tự chủ. Vì vậy, khi có khả năng tạo dựng thành công, họ nhanh chóng xác định mục tiêu và thực hiện mong muốn của mình một cách nhanh nhất. Những con giáp tuổi Thìn sẽ không bao giờ chịu an phận mà luôn cố gắng nâng cao năng lực, cải thiện môi trường làm việc của mình. Nhờ đó họ không bao giờ nằm trong nhóm người lo lắng bị đào thải cho dù có biến động gì.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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