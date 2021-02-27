3 con giáp quét sạch tam tai, vận xui rủ nhau tránh xa, tin vui tìm đến tận cửa trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/02/2021 06:06

Trong 100 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc dồi dào, vạn sự hanh thông, làm gì cũng thành công khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Nhờ được cát tinh chiếu cố nồng hậu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, đếm tiền sái tay, muốn khổ cũng không được. 

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Càng về cuối năm càng giàu sụ, tình duyên viên mãn nên Thân muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người nhanh nhẹn, khôn ngoan, không ngừng tìm kiếm cơ hội để có cuộc sống ấm êm sung túc. Thế nên, trong khi người khác thảnh thơi thì Thân đã nỗ lực kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến nhanh như nhiều gặp gió.

Tân Sửu 2021, nhờ có cát tinh đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu có này sẽ song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két. Càng về cuối năm càng giàu sụ, tình duyên viên mãn nên Thân muốn khổ cũng không được. 

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Trong 3 năm tới con giáp may mắn này sẽ lội ngược dòng, nghèo mấy cũng có tiền tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tân Sửu 2021 là thời hoàng kim để Mùi vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Chỉ cần vững vàng, kiên định với mục tiêu đã đề ra Mùi ắt lắm của nhiều tiền, nằm trên đống vàng khiến ai nấy đỏ mắt hờn ghen.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh Mùi sẽ được hái trái ngọt với cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tài lộc. Không chỉ 100 ngày tới, trong 3 năm tới con giáp may mắn này sẽ lội ngược dòng, nghèo mấy cũng có tiền tỷ trong tay. 

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Trong 100 ngày tới Ngọ sẽ may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, quơ tay hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sống phóng khoáng, ham thích khám phá và không ngừng hoàn thiện bản thân nên càng nỗ lực Ngọ càng tài giỏi hơn người. Dù thành công đến khá sớm nhưng con giáp này không hề kiêu ngạo, thậm chí Ngọ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng đòi hỏi phải trả ơn.

Sống đàng hoàng, tử tế lại có chí tiến thủ nên trước ngưỡng 30 Ngọ đã có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý. Trong 100 ngày tới Ngọ sẽ may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, quơ tay hốt bạc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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