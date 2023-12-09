3 con giáp phất lên như vũ bão, chạm gì cũng ra tiền vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/12: Trúng số liên miên, tụ tài tụ lộc, tài vận nở rộ

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có số dư tài khoản tăng lên liên tục, buôn may bán đắt vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/12.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/12, người tuổi Mão đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

3 con giáp phất lên như vũ bão, chạm gì cũng ra tiền vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/12: Trúng số liên miên, tụ tài tụ lộc, tài vận nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất có số sướng, tiền bạc dồi dào. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Tuất cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Tuất luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Tử vi học có nói, vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/12 cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Trong thời gian này, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

3 con giáp phất lên như vũ bão, chạm gì cũng ra tiền vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/12: Trúng số liên miên, tụ tài tụ lộc, tài vận nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mệnh chủ năm Tuất trung thành, phúc hậu, thà bản thân gặp khó khăn cũng không muốn phiền người khác. Họ luôn tháo vát nhanh nhạy, thường dành thời gian rảnh rỗi để làm việc từ thiện: Thăm viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi… Hành thiện tích đức, vậy nên phúc báo sẽ nhanh chóng đến với người tuổi Tuất, hóa giải khó khăn trong cuộc đời, đại cát đại lợi vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/12.

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất sống tình nghĩa, giàu lòng bao dung, thích giúp đỡ người khác. Chỉ cần thấy chuyện không công bằng, ho sẽ ra tay ngay. Trong thời gian này, khi có tuổi Tuất bên cạnh, bạn không bao giờ bị ăn hiếp, vì luôn được họ bảo vệ. Và khi được đối đãi chân thành, họ sẽ trả lại nhiều hơn thế.

3 con giáp phất lên như vũ bão, chạm gì cũng ra tiền vào đúng 5 giờ sáng ngày 10/12: Trúng số liên miên, tụ tài tụ lộc, tài vận nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

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