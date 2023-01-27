3 con giáp phạm Thái Tuế nặng nhất 2023, khó khăn trăm bề, tiền của đội nón ra đi, làm ăn dễ thua lỗ, tình duyên nhiều biến cố

Tâm linh - Tử vi 27/01/2023 19:45

Bước sang năm 2023, 3 con giáp này phạm Thái Tuế nặng, không út hó khăn có thể đến làm cuộc sống nhiều tẳn trở.

Tuổi Mão

Năm 2023 là năm bản mệnh của người cầm tinh con mèo, cũng là năm mà họ "phạm Thái Tuế". Năm này, sự phát triển của người cầm tinh con mèo có thể gặp phải những thất bại trong sự nghiệp. Quan trọng nhất là, người tuổi này hay bốc đồng, căn cơ không vững, luôn hy vọng một bước lên trời.

3 con giáp phạm Thái Tuế nặng nhất 2023, khó khăn trăm bề, tiền của đội nón ra đi, làm ăn dễ thua lỗ, tình duyên nhiều biến cố - Ảnh 1

Do đó, năm 2023 là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống của họ, cảm xúc của người cầm tinh con mèo sẽ trở nên nóng nảy, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp và ảnh hưởng lớn đến cuộc hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, những người cầm tinh con thỏ, bởi vì bốc đồng, cũng dễ bị ảnh hưởng của bạn bè, trong công việc và tài chính, sẽ có một số vấn đề nhỏ.

Tuổi Thìn

Năm 2023, tuổi Thìn phạm Hại Thái Tuế đồng thời bản mệnh cũng bước vào năm Tam Tai thứ 2. Năm nay được đánh giá sẽ có khá nhiều thách thức nhưng cũng rất năng động với những cá nhân tuổi Thìn.

3 con giáp phạm Thái Tuế nặng nhất 2023, khó khăn trăm bề, tiền của đội nón ra đi, làm ăn dễ thua lỗ, tình duyên nhiều biến cố - Ảnh 2

Tổng quan có thể thấy, công việc của bản mệnh có khả năng bị bỏ dở giữa chừng hoặc trở ngại về thủ tục hành chính. Các mối quan hệ của người tuổi Thìn cũng gặp nhiều khó khăn, có thể gây ra nhiều áp lực.

Chịu ảnh hưởng này, tài vận của người tuổi Thìn giảm sút mạnh, sự hao tổn tiền bạc thể hiện một cách rõ ràng. Việc đầu tư cần tùy theo khả năng, tránh mù quáng.

Tình cảm khá rối ren, bạn nên bình tĩnh, lắng nghe và tôn trọng đối phương. Tâm trạng sa sút, tinh thần căng thẳng dễ khiến bản thân mệt mỏi và làm suy giảm sức khỏe.

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp Ngọ sẽ phạm Thái Tuế vào năm 2023. Trong công việc có nhiều thất bại, nhiều bệnh tật, dễ bị tổn thương tiền bạc, dễ bị chọc giận thị phi, thăng tiến khó khăn, đầu tư thất bại, bất hòa nhân sự, tình cảm tan vỡ... Vì vậy, 2023 là năm khó khăn nhất trong cuộc sống của người Mã, danh tiếng đã giảm xuống, kinh doanh không ai làm, dễ bị bệnh.

3 con giáp phạm Thái Tuế nặng nhất 2023, khó khăn trăm bề, tiền của đội nón ra đi, làm ăn dễ thua lỗ, tình duyên nhiều biến cố - Ảnh 3

Hơn nữa phương diện sự nghiệp cũng có thể gặp phải khủng hoảng, cho nên người tuổi ngựa phải cẩn thận xử lý công việc, phải học cách ứng phó với các tình huống bất ngờ. Trong năm 2023, người tuổi ngựa nên duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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