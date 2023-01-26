Đúng 17h ngày mùng 5 Tết Quý Mão, 3 con giáp đại vận phú quý, tiền ào ào vào túi, lộc kéo đến dồn dập, may mắn trào dâng làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 11:20

Chúc mừng những con giáp này sẽ có nhiều may mắn vào 17h chiều ngày mùng 5 Tết 2023 này với niềm vui bùng nổ về tiền tài, công việc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý nói chung khá thuận lợi trong thời điểm tết nhất. Số được quý nhân phù trợ, công việc được người trên kẻ dưới ủng hộ, che chở nên khá thuận lợi, có thể được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng tiến. Người tuổi này không được phép làm ăn điêu trá, cần phải trung thực và sống theo pháp luật, nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài.

Vào 17h chiều ngày mùng 5 Tết 2023, người tuổi Tý phải chạy khắp nơi nhưng kinh tế tài chính rất khả quan, có nhiều thặng dư cuối năm, phúc lành cũng đến. Dân kinh doanh nên mở rộng quan hệ ngay từ đầu năm, cuối năm sẽ thu về nguồn lợi lớn.

Đúng 17h ngày mùng 5 Tết Quý Mão, 3 con giáp đại vận phú quý, tiền ào ào vào túi, lộc kéo đến dồn dập, may mắn trào dâng làm đâu thắng đó - Ảnh 1

Đường tình cảm người tuổi Tý dịp cận tết không thuận, thường xuyên có trục trặc, bất hòa. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề bộc phát có thể giải quyết mà là những mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài nhiều năm. Nên tập trung vào công danh sự nghiệp thay vì giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Về sức khỏe, người tuổi Tý nên giữ trạng thái thư thái, an vui, tránh suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ cần đề phòng tới các bệnh phụ khoa.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy vào 17h chiều ngày mùng 5 Tết 2023 chính là thời điểm tốt nhất cho người tuổi Dần phát triển sự nghiệp của mình khi luôn được may mắn, Thần tài song hành. Dẫu còn vài khó khăn song đây sẽ là thời điểm con giáp này gặp được nhiều cơ hội tốt để thể hiện năng lực bản thân.

Không phải lúc nào cũng có cơ hội để chứng minh năng lực nên tuổi Dần hãy nắm bắt thật tốt cơ hội này. Quyết tâm và nỗ lực hết mình, chắc chắn bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khen thưởng và ghi nhận từ cấp trên.

Đúng 17h ngày mùng 5 Tết Quý Mão, 3 con giáp đại vận phú quý, tiền ào ào vào túi, lộc kéo đến dồn dập, may mắn trào dâng làm đâu thắng đó - Ảnh 2

Không chỉ tài lộc vượng, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển theo hướng rất tích cực. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được ý trung nhân, người đã có gia đình vợ chồng thêm hạnh phúc, cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Tuổi Thìn

Người tuổi rồng tin vào bản thân và tin rằng những đồng đội xung quanh họ là những người rất có tinh thần đồng đội, thành tích của họ trong và ngoài nơi làm việc đều đặc biệt xuất sắc.

Đúng 17h ngày mùng 5 Tết Quý Mão, 3 con giáp đại vận phú quý, tiền ào ào vào túi, lộc kéo đến dồn dập, may mắn trào dâng làm đâu thắng đó - Ảnh 3

Vào 17h chiều ngày mùng 5 Tết 2023 cũng là thười cơ làm ăn tốt đẹp. Trước khi về quê ăn Tết, họ phải ở trong trạng thái trở về nhà, và họ cũng có thể bắt đầu một con đường phát triển mới. Tiếp theo, vào đầu năm mới, sẽ có công danh, sự nghiệp tiến bộ, từ nay không lo cơm ăn áo mặc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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