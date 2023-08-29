3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng từ ngày 30/8 đến ngày 10/9: Sự nghiệp thăng tiến phi mã, có cơ hội đạp trúng hố vàng, biến hung thành cát

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cầu được ước thấy từ ngày 30/8 đến ngày 10/9, vượng đường công danh.

Tuổi Ngọ

Ngọ sống khá phóng khoáng, thích tự do, không muốn bị gò bó. Từ ngày 30/8 đến ngày 10/9 , Ngọ sẽ có được những gì mình mơ ước. Những áp lực công việc bấy lâu nay cũng được giải quyết êm đẹp, không còn khiến tâm trạng của bạn tệ hại như trước. Thời điểm này, bạn nên chú trọng vào những kỹ năng mềm của bản thân.

Chắc chắn khi rèn luyện những điều đó, bạn sẽ có một tương lai tươi sáng ngoài mong đợi. Bởi Ngọ có số quý nhân nên đi đâu, làm gì cũng được người khác yêu mến, giúp đỡ. Bạn làm gì hết mình nên ông trời sẽ không phụ lòng.

3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng từ ngày 30/8 đến ngày 10/9: Sự nghiệp thăng tiến phi mã, có cơ hội đạp trúng hố vàng, biến hung thành cát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi từ ngày 30/8 đến ngày 10/9 tuổi Thân chính là con giáp đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến tháng sau khiến ai cũng ghen tỵ.

Với tính cách mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Thân hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Thân ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Thân đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Càng về hậu vận tuổi Thân càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, vào thời điểm này Thân đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn.

3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng từ ngày 30/8 đến ngày 10/9: Sự nghiệp thăng tiến phi mã, có cơ hội đạp trúng hố vàng, biến hung thành cát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là những người thật thà, hay giúp đỡ người khác, chăm chỉ và kiệm lời, trong cuộc sống tuổi Sửu thường gặp được nhiều quý nhân nên dù phải đối mặt với nhiều sóng gió, cuối cùng họ sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên cho mình, công việc cũng được cấp trên ghi nhận, sự nghiệp có nhiều thành tựu đáng tự hào.

Từ ngày 30/8 đến ngày 10/9, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp có tài có lộc. Có thể nói, các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau, chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó.

Đặc biệt, tử vi học có nói, không cần phải nhìn đi đâu xa, ngay trong thời điểm này, tuổi Sửu sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. Hãy cố gắng hết sức và tận dụng những cơ hội trời cho để gặt hái những thành tựu rực rỡ cho mình nhé.

3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng từ ngày 30/8 đến ngày 10/9: Sự nghiệp thăng tiến phi mã, có cơ hội đạp trúng hố vàng, biến hung thành cát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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