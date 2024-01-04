3 con giáp đổi đời chóng mặt đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1, sự nghiệp bước sang trang mới, giàu sang khó cưỡng

Tâm linh - Tử vi 04/01/2024 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình duyên đỏ thắm như son, thu nhập tăng lên gấp đôi đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1.

Tuổi Hợi

Hợi từ khi sinh ra đã được hưởng phúc khí trời ban. Thế nhưng, khoảng thời gian trước đây, Hợi bị hao tổn tài lộc, đường tài vận không ổn định, gặp khá nhiều khó khăn. Tuy cũng được quý nhân giúp đỡ nhưng không mấy dư dả.

Tử vi học đưa ra lời dự đoán, đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1 sẽ là thời kỳ hoàng kim của Hợi khi mà ngồi không thôi, tiền cũng tự động rơi vào túi. Có thể nói, cuộc sống của Hợi sẽ bước lên một tầm cao mới, chẳng bao giờ phải đau đầu vì chuyện tiền nong, cứ thoải mái tiêu xài. Nói chung, cuộc sống thập toàn thập mỹ đang chờ Hợi ở phía trước.

3 con giáp đổi đời chóng mặt đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1, sự nghiệp bước sang trang mới, giàu sang khó cưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1, tuổi Tỵ ít nhất sẽ khổ tận cam lai, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm tốt nhất để tuổi Tỵ nhìn lại và nắm bắt cơ hội xung quanh, nếu phát huy tốt, việc đổi đời chỉ trong tầm tay. Đối với những người kinh doanh làm ăn, đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1 sẽ là một thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Thời gian trước khó khăn thế nào không quan trọng, mà đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1 trở đi tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt đẹp hơn, chuyện vui cũng đến bên giúp họ thoải mái và hạnh phúc.

3 con giáp đổi đời chóng mặt đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1, sự nghiệp bước sang trang mới, giàu sang khó cưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khác với nhiều con giáp, thời gian qua tuổi Mùi gặp khá nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Mọi thứ với tuổi Mùi đều không ổn định và thất thường. Nhưng đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1, Mùi có quyền chờ đợi vận may đến với mình.

Dự báo, Mùi sẽ giải quyết được mọi khủng hoảng về tài chính nhờ Thần Tài theo gót. Nhìn chung, tuổi Mùi làm gì cũng suôn sẻ, tài khoản tăng lên từng tháng. Mùi có thể thay đổi cuộc sống một cách ngoạn mục, từ giờ trở đi sẽ có tiền của để trang trải mọi thứ và tận hưởng cuộc sống thoải mái sung túc.

3 con giáp đổi đời chóng mặt đúng 11h trưa thứ Năm ngày 4/1, sự nghiệp bước sang trang mới, giàu sang khó cưỡng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Điểm mặt 3 con giáp chuẩn bị đếm tiền mỏi tay liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1, song hỷ lâm môn, giàu có vô cùng

Điểm mặt 3 con giáp chuẩn bị đếm tiền mỏi tay liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1, song hỷ lâm môn, giàu có vô cùng

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu nứt đố đổ vách, vận thế tăng cao liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 4/1 tu vi ngay 5/1 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể