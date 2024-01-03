Điểm mặt 3 con giáp chuẩn bị đếm tiền mỏi tay liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1, song hỷ lâm môn, giàu có vô cùng

Tâm linh - Tử vi 03/01/2024 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu nứt đố đổ vách, vận thế tăng cao liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh tính tình cao ngạo, là những ông hoàng bà chúa bẩm sinh, không bao giờ chịu chấp nhận cuộc sống tầm thường. Đa phần con giáp này đều có năng lực làm việc cực tốt, có tài lãnh đạo, có sự quyết đoán mà không phải ai cũng có.

Xem tử vi liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1, tuổi Dần được Thần Tài che chở nên con đường tài lộc rộng mở thênh thang. Có quý nhân giúp sức, cộng với năng lực của chính bản thân mình, con giáp này vô cùng may mắn trong chuyện kiếm tiền.

Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì tuổi Dần cũng đều có thể tìm ra được thời điểm chính xác để xuống tay, mang tài lộc về nhà. Họ chẳng quan tâm khoản tiền đó là lớn hay nhỏ, bởi thành quả cuối cùng là có tiền về tay mới là quan trọng nhất.

Cuộc sống của tuổi Dần thời điểm này cũng sung túc, đủ đầy nhờ chính tài năng này của bản mệnh đó. 

Điểm mặt 3 con giáp chuẩn bị đếm tiền mỏi tay liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1, song hỷ lâm môn, giàu có vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1 cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn rất tốt, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng, không bị phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Người tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Những người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do, sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào việc đang thực hiện, kiên định với lựa chọn nên sớm có được thành công.

Thời điểm này, họ được hưởng tài lộc, sự nghiệp thuận lợi, đầu tư vào lĩnh vực gì cũng bội thu, cuộc sống giàu sang phú quý.

Điểm mặt 3 con giáp chuẩn bị đếm tiền mỏi tay liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1, song hỷ lâm môn, giàu có vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài khí của người tuổi Tỵ tụ hội mạnh nhất liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1 Con giáp này được Thực Thần trao nhiều cơ hội kiếm tiền. Có cát thần chỉ lối dẫn đường, liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1 bản mệnh nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đáp ứng được những điều thị trường đang cần.

Lúc này, bạn có thể sẽ có thêm những ý tưởng về việc mở rộng quy mô kinh doanh, song cần chú ý không nên háo thắng mà làm những việc mình không có sẵn kinh nghiệm.

Với người làm công ăn lương, bạn cần cố gắng hết mình trong các nhiệm vụ được giao, chớ nên lơ là, có tinh thần rã đám tết.

Những cố gắng bạn bỏ ra trong khoảng thời gian này sẽ được ghi nhận một cách rất nhanh chóng, vì vậy mà bạn cần chớp lấy thời cơ, không vội nghĩ đến việc nghỉ ngơi, hưởng thụ.

Điểm mặt 3 con giáp chuẩn bị đếm tiền mỏi tay liên tiếp ngày 4, 5, 6, 7 và 8/1, song hỷ lâm môn, giàu có vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố trong năm 2024, trúng đậm giàu to, tiền đề rộng mở

Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố trong năm 2024, trúng đậm giàu to, tiền đề rộng mở

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phú quý song hành, gặp vận phát tài trong năm 2024.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 3/1 tu vi ngay 4/1 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 28 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể