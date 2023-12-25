3 con giáp độc chiếm hết vận may của thiên hạ đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12: Rủng rỉnh tiền vàng, tài vận đổ về đầy túi, lộc lá trải khắp lối chân đi

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 12:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây kiếm tiền siêu đỉnh, vượng vận phát tài đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12.

Tuổi Mùi

Đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12 sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn này tuổi Mùi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12, những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Tuổi Mùi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

3 con giáp độc chiếm hết vận may của thiên hạ đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12: Rủng rỉnh tiền vàng, tài vận đổ về đầy túi, lộc lá trải khắp lối chân đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12, người tuổi Dần được cát tinh cao mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên.

người tuổi Dần được cát tinh cao mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên.

Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi này đạt được những thành công nối tiếp nhau. Cứ nỗ lực hết sức mình, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể.

Cát thần thời điểm này sẽ đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Tài lộc trong thời điểm này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

3 con giáp độc chiếm hết vận may của thiên hạ đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12: Rủng rỉnh tiền vàng, tài vận đổ về đầy túi, lộc lá trải khắp lối chân đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, số mệnh của sự giàu có và quyền lực. Trong suốt cuộc đời, Thìn luôn gặp nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ và dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào thì bạn cũng dễ thành công và kiếm tiền hơn so với những người mệnh khác. 

Bỏ lại một khoảng thời gian đầy thăng trầm và biến cố, những người tuổi Thìn sẽ có một thời gian tốt đẹp hơn với nhiều bước tiến trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12. Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp. 

Mặc dù trong tháng 12, Thìn có thể gặp phải một số khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn đó không phải là trở ngại lớn. Đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12, mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, Thìn có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái. 

3 con giáp độc chiếm hết vận may của thiên hạ đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12: Rủng rỉnh tiền vàng, tài vận đổ về đầy túi, lộc lá trải khắp lối chân đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tháng 1/2024: Top 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, hưởng vía Thần Tài liên miên, giàu sang chói lọi, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài thoải mái

Tử vi tháng 1/2024: Top 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, hưởng vía Thần Tài liên miên, giàu sang chói lọi, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài thoải mái

Tủ vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị hốt vàng hốt bạc, vương giả tột cùng trong tháng 1/2024.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/12 tu vi ngay 26/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 47 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 47 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề