Đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12 sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn này tuổi Mùi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Tuổi Mùi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12, những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12, người tuổi Dần được cát tinh cao mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên.

người tuổi Dần được cát tinh cao mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên.

Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi này đạt được những thành công nối tiếp nhau. Cứ nỗ lực hết sức mình, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể.

Cát thần thời điểm này sẽ đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Tài lộc trong thời điểm này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, số mệnh của sự giàu có và quyền lực. Trong suốt cuộc đời, Thìn luôn gặp nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ và dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào thì bạn cũng dễ thành công và kiếm tiền hơn so với những người mệnh khác.

Bỏ lại một khoảng thời gian đầy thăng trầm và biến cố, những người tuổi Thìn sẽ có một thời gian tốt đẹp hơn với nhiều bước tiến trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12. Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp.

Mặc dù trong tháng 12, Thìn có thể gặp phải một số khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn đó không phải là trở ngại lớn. Đúng 4h sáng thứ Ba ngày 26/12, mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, Thìn có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.