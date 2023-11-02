3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023: Thìn có số hoàng kim,Tuất đổi đời giàu sang, Tỵ đắc tài đắc lộc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 3/11/2023, những thay đổi đang đón chờ tuổi Thìn. Con giáp này có thể yên tâm rằng đó đều là thay đổi tích cực. Bản mệnh cần nỗ lực giữ lấy sự ủng hộ của đồng nghiệp và bảo vệ tinh thần đoàn kết trong nhóm nếu muốn tiến xa hơn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Vì vậy, bản mệnh nên chú ý bố trí công việc cho phù hợp để có được sự may mắn, thuận lợi.

Ngày hôm nay sẽ có lợi hơn cho con giáp này nếu làm việc liên quan đến đội nhóm. Các cộng sự sẽ hỗ trợ bản mệnh rất nhiều và nên tích cực tương tác. Ngược lại, nếu làm việc đơn độc thì dễ phạm sai lầm.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số tất cả những con giáp thì người tuổi Tuất chính là con giáp có vận khí tốt và có tố chất để làm thủ lĩnh. Đặc biệt với những người tuổi Tuất mạnh mẽ rất rộng lượng và hào phóng nên luôn được người xung quanh hờn ghen đỏ mắt. Bên cạnh đó những người tuổi Tuất dù có làm việc gì cũng có tầm nhìn đặc biệt, nắm bắt được những mặt tích cực, làm động lực để phát triển.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023, những người tuổi Tuất có nhiều cơ hội phát triển hơn, họ có thể phát huy hết thế mạnh của mình nên tốc độ phát triển chưa bao giờ bị tụt lại phía sau. Những người tuổi Tuất thật sự đúng là con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ghen tỵ.

Trong tốt chất của mình những người tổi Tuất cũng thật sự chính là những người vô cùng rất chủ động và cũng khá mạnh mẽ. Chính sự nỗ lực mạnh mẽ đó cho tuổi Tuất một cuộc sống vô cùng viên mãn, bởi họ là kiểu tuổi Tuất dám nghĩ dám làm một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc và đạt được thành tựu vang dội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023, người tuổi Tỵ hôm nay tâm lí cực kì thoải mái, tự do với tình cảm của chính mình.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay làm việc rất được nhiều người coi trọng, tự do thoải mái với công việc bản thân mong muốn.

Tình cảm: Hôm nay bạn không còn cố chấp với tình cảm, thả nhẹ lòng và tâm sự hết với người mình yêu.

Tài lộc: Có nhiều kế hoạch đầu tư thông minh, tiền tài từ đó mà phát triển rất tốt.

Sức khoẻ: Cẩn thận sức khỏe bản thân, hạn chế ăn uống cay nóng khi cơ thể đang ốm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.