Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11: 3 con giáp tình cảm thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 15:33

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11/2023, 3 con giáp sau tài lộc hanh thông, tiền trong túi luôn dư dả, gặp thời chuyển mình giàu có.

Tuổi Dần 

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11, vận trình của tuổi Dần vô cùng tươi sáng. Công việc đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh, bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Chẳng những vậy, vận tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bản mệnh bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Tuy nhiên, đôi lứa nếu không dành thời gian vun vén tình cảm thường xuyên thì tình yêu sẽ ngày càng trở nên xa cách. Điều đó không có nghĩa là suốt ngày phải ở cạnh nhau, ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư nhưng vẫn nên dành cho nhau sự quan tâm và ưu tiên cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11: 3 con giáp tình cảm thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11, người tuổi Thân rất chăm chỉ và có kỹ năng tổ chức tốt. Họ đặc biệt giỏi trong việc quản lý thời gian và công việc, đảm bảo mọi việc được tiến hành có hệ thống và đúng thời hạn.

Con giáp này là những người cẩn thận, luôn lưu ý đến những chi tiết nhỏ trong mọi việc. Điều này khiến họ trở thành người rất tốttrong việc phân tích và giải quyết vấn đề.

Người tuổi Thân bẩm sinh đã giỏi ăn nói, có kỹ năng tư duy và diễn đạt cực kỳ nhạy bén và thể hiện tốt trong nhiều tình huống khác nhau. Con giáp này rất phù hợp với những công việc liên quan đến ngôn ngữ như phóng viên, người dẫn chương trình, phiên dịch viên…

Thời gian này, người tuổi này có thể gặp nhiều cơ hội trong quá trình khởi nghiệp. Tài hùng biện linh hoạt và kỹ năng diễn đạt xuất sắc có thể mang lại cho họ nhiều cơ hội kinh doanh và đối tác hơn.

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11: 3 con giáp tình cảm thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11, người tuổi Ngọ thoải mái trong cuộc sống đã có đầy đủ.

Công việc: Người tuổi Ngọ đang có công việc không có gì đáng lo ngại, bạn thoải mái với công việc mới. 

Tình cảm: Xa người yêu, nhưng cả hai luôn biết cách dành cho nhau bất ngờ.

Tài lộc: Mức thu nhập đã cải thiện, tài chính dư sức du lịch. 

Sức khoẻ: Thoải mái đầu óc, tự do vui chơi.  

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11: 3 con giáp tình cảm thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (3/11/2023): Tuất tình hình tài chính lạc quan, Tý sự nghiệp hanh thông, Dần đổi mệnh phát tài

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (3/11/2023): Tuất tình hình tài chính lạc quan, Tý sự nghiệp hanh thông, Dần đổi mệnh phát tài

Theo tử vi ngày 3/11/2023, 3 con giáp này công việc đang trên đà thuận lợi, vận tài lộc cũng may mắn không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp tử vi ngày 3/11 tử vi ngày 3/11/2023 tuổi dần tuổi thân tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ