Những ngày sinh âm lịch PHÁT TÀI, có khả năng kiếm tiền, kinh doanh gì cũng thành công, trúng lớn, giàu to

Theo tử vi , những người sinh vào ngày 9 âm lịch rất tự tin, có tính cách tươi sáng và vui vẻ. Họ luôn để lại ấn tượng tốt khi tiếp xúc với người khác. Bằng cách này, họ sẽ không lo lắng về việc không có nguồn lực tốt để phát triển, mở rộng kinh doanh.

Nhờ năng lực vượt trội và tìm kiếm được nguồn lực tốt, người sinh vào thời điểm âm lịch này có thể nhanh chóng trở nên giàu có, mức sống gia đình của họ cũng được cải thiện rất nhanh.

Đặc biệt người sinh ngày 9 âm lịch luôn nhận được sự ủng hộ của nhiều người, lại dũng cảm, dám đương đầu với các thử thách nên không lo thất bại. Bạn có khả năng kiếm tiền nhiều gấp đôi những người khác ở cùng một công việc. Họ cũng có tầm nhìn tốt nên trên con đường phấn đấu luôn tìm được những cơ hội kinh doanh tốt, kiếm được đầy bồn đầy bát.

Người sinh ngày 14 âm lịch

Bói ngày sinh âm lịch, người sinh ngày âm lịch này sinh ra đã có tướng mặt đào hoa. Họ cũng có tính cách nhẫn nại, cư xử khéo léo, nhã nhặn. Với nhiều việc, mặc dù họ im lặng và ra mặt thể hiện nhưng luôn chứng tỏ sự chân thành. Tài năng của họ cũng giống như "hữu xạ tự nhiên hương", luôn có một ngày người khác sẽ nhận ra và cho họ cơ hội để bộc lộ năng lực.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người sinh ngày 14 âm lịch, việc kinh doanh của họ sẽ luôn suôn sẻ, mua may bán đắt. Chỉ cần họ có có chí tiến thủ thì nhất định sẽ thăng tiến thuận lợi. Họ cũng có nhiều bạn bè, đối tác làm ăn tốt, cùng giúp đỡ nhau chia sẻ các cơ hội kiếm tiền. Họ là những người sẽ giàu lên trước tuổi trung niên.

Người sinh ngày 23 âm lịch

Tử vi học có nói, những người có sinh ngày 23 âm lịch ở hiền gặp lành, giỏi nắm bắt cơ hội nên về sau thường giàu có, sung túc.

Người sinh vào ngày này thường sáng tạo và có trí tưởng tượng phong phú. Tính cách này thể hiện thông qua việc họ yêu thích nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hoặc thiết kế. Họ có khả năng tạo ra những ý tưởng mới mẻ và độc đáo.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, họ còn thường thích gặp gỡ và kết bạn với nhiều người. Họ có tình cảm xã hội mạnh mẽ và thường là người nói chuyện giỏi. Họ có thể dễ dàng làm quen với người khác và tạo ra mối quan hệ xã hội mạnh mẽ. Khi gặp khó khăn, họ gặp được quý nhân, sớm tai qua nạn khỏi. Cách ứng xử khéo léo và luôn có xu hướng đề cao giá trị người đối diện sẽ trở thành “chìa khóa vàng” giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo