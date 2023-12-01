3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023: Vạn sự hanh thông, khổ tận cam lai, tiền bạc rủng rỉnh, thậm chí nhân đôi tài sản

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng, thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bản mệnh không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp con giáp này lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp tuổi Dần nhanh chóng chinh phục thành công.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ Chính Tài ghé thăm mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Tháng 12 dương lịch, tiền tài từ trên trời rơi xuống, vận may dồi dào, kho bạc tràn đầy, nếu chăm chỉ phát triển sự nghiệp, bạn sẽ sớm phát tài.

Đồng thời, vận thế sự nghiệp được nâng lên, cơ hội làm ăn cũng rất dồi dào, bạn sẽ nhận được một lượng lớn tài lộc.

Có thể công việc hàng ngày của bạn rất vất vả nhưng bù lại bạn lại nhận được rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, Sửu còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, mỗi ngày khi thức dậy bạn có thể liên tục nhận được những điều bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thương người khác và không tổn thương đến người bạn yêu.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão chọn công việc vất vả, học hỏi thêm kinh nghiệm.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão luôn có góc nhìn mới trong công việc, không muốn những chuyện không vui xảy ra.

Tài lộc: Giải quyết nhanh gọn những vấn đề còn tồn đọng khi tài chính cạn kiệt.

Sức khoẻ: Không nên ăn quá nhiều các món chứa chất bảo quản.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.